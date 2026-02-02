שוטר נהרג ושוטר נוסף נפצע באורח קשה לאחר שחשוד פתח לעברם באש בתוך חדר מלון במדינת ג'ורג'יה. ההרוג הוא השוטר פראדיפ טמאנג, בן 25, שהצטרף לשורות המשטרה בשנת 2024. עמיתו, השוטר דייוויד ריד המשרת בארגון מאז 2015, מאושפז במצב קשה אך יציב בבית החולים.

האירוע התרחש בבוקר יום ראשון במלון 'הולידיי אין אקספרס' באזור סטון מאונטן. השוטרים הגיעו למקום בעקבות דיווח על שימוש במרמה בכרטיס אשראי, ולאחר בירור מול פקיד הקבלה ניגשו לחדרו של קווין אנדרוז, בן 35, נגדו עמד צו מעצר פתוח ממחוז דקאלב. לפי הודעת רשויות החקירה, אנדרוז קיבל את פני השוטרים והזמין אותם להיכנס לחדרו.

מפקד משטרת מחוז גווינט, ג'יי.די מקלור, מסר כי בעת שהשוטרים שוחחו עם אנדרוז בתוך החדר, הוא שלף אקדח וירה לעברם במתקפה שלא קדמה לה התגרות. אחד השוטרים הצליח להשיב אש ולפגוע באנדרוז, שפונה לטיפול רפואי תחת מעצר וצפוי להשתחרר לכלא המחוזי עם סיום הטיפול.

נגד אנדרוז הוגש כתב אישום הכולל סעיפי רצח, תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות והחזקת נשק על ידי עבריין מורשע. לשכת החקירות של ג'ורג'יה מובילה את בדיקת האירוע, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת משרד התובע המחוזי.

מושל ג'ורג'יה, בריאן קמפ, התייחס לתקרית ומסר כי הוא "מתאבל על אובדנו של שוטר אמיץ ומתפלל להחלמתו המהירה של שוטר נוסף". המושל הוסיף כי האירוע מהווה תזכורת לסכנות היומיומיות הניצבות בפני אנשי אכיפת החוק המגנים על תושבי המדינה.