ראש המודיעין הסתבכה בשימוע - והטילה את האחריות על טראמפ

ראשת המודיעין הלאומי, טולסי גבארד, הצהירה אמש (רביעי) בפני ועדת המודיעין של הסנאט כי קביעת הגדרתו של איום כ"מיידי" מסורה לידיו של הנשיא בלבד, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס', שנקט מתחילת המערכה קקו ביקורתי נגד המלחמה באיראן.

בעדותה, שהתמקדה באיום האיראני, נמנעה גבארד מלאשר באופן עצמאי את הערכות הנשיא דונלד טראמפ בדבר סכנה גרעינית דחופה, ובכך העבירה למעשה את תפקיד ניתוח האיומים האסטרטגיים מהדרגים המקצועיים אל הדרג הפוליטי.

הדברים נאמרו על רקע משבר אמון שהתעורר בעקבות התפטרותו של ג'ו קנט, עוזר קרוב של גבארד, שכתב במכתב לנשיא כי "אינני יכול לתמוך במצפון נקי במלחמה המתמשכת באיראן. איראן לא הציבה שום איום מיידי לאומתנו".

הסנאטור ג'ון אוסוף לחץ על גבארד להשיב האם קיים איום גרעיני מיידי מצד המשטר בטהרן, וזו השיבה כי "אין זו אחריותה של קהילת המודיעין לקבוע מהו או מה אינו איום מיידי". בתגובה תקף אוסוף את עמדתה וקבע כי "זוהי בדיוק האחריות שלך לקבוע מה מהווה איום על ארצות הברית".

בניגוד לטון המסתייג של גבארד, ראש ה-CIA ג'ון ראטקליף הציג עמדה נחרצת יותר התואמת את קו הממשל. ראטקליף ציין כי "אני חושב שאיראן הייתה איום מתמיד על ארצות הברית לאורך תקופה ממושכת והציבה איום מיידי בזמן הזה".

הוא הוסיף ומתח ביקורת על הממשלים הקודמים, שלדבריו יצרו "כוח מערער יציבות במזרח התיכון, כזה שלמען האמת הושקה, הוזן וטופח על ידי מדיניות של ממשלים קודמים שאפשרו להם להפוך לאיום שהם מהווים כיום".

במהלך השימוע עלו תהיות לגבי אמינות הדיווח של קהילת המודיעין, לאחר שהתברר כי גבארד השמיטה בעדותה בעל פה פרטים שהופיעו במסמך הכתוב שהוגש לוועדה.

בעוד שבמסמך צוין כי איראן ניסתה להשתקם מהנזק שנגרם לתשתית הגרעין שלה לפני המלחמה, בעדותה טענה גבארד כי תוכנית ההעשרה "הושמדה" וכי לא נעשו מאמצים לשקמה. הסנאטור מארק וורנר האשים את גבארד כי היא "בחרה להשמיט את החלקים שסותרים את הנשיא".

בנוגע למצב הלחימה הנוכחי, סיפקה גבארד הערכה מצומצמת לפיה ההנהגה האיראנית "נשחקה במידה רבה" בעקבות תקיפות אמריקאיות וישראליות, אולם הממשלה בטהרן "נראית שלמה". כאשר נשאלה על המידע המודיעיני שהוצג לנשיא טרם היציאה למערכה, סירבה להשיב באומרה: "אני לא הולכת להגיב על מה שהנשיא שאל או לא שאל אותי בכל נושא שהוא".

דו"ח האיומים השנתי שהוצג בשימוע משקף שינוי מהותי בסדרי העדיפויות של ממשל טראמפ. נושאים כמו משבר האקלים ובריאות הציבור, שדורגו גבוה בממשל ביידן, הוסרו לחלוטין. במקומם, אבטחת הגבולות והגנת המולדת תפסו את המקומות הראשונים ברשימת האיומים על ביטחון ארצות הברית, לפני האתגרים הצבאיים והטכנולוגיים מצד רוסיה וסין.