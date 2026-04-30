ראש העיר ניו יורק נגד מלך בריטניה: "תחזיר את היהלום שגנבתם"

ממדאני, היהלום ההיסטורי

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, אמר כי הוא יעודד את המלך צ'ארלס השלישי להשיב להודו את יהלום הקוהינור, במהלך ביקורו של המלך בארצות הברית.

לדבריו, “אם הייתי מדבר עם המלך בנפרד, כנראה הייתי מעודד אותו להחזיר את יהלום הקוהינור”. הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים שנערכה שעות לפני טקס זיכרון לקורבנות הפיגוע במגדל התאומים בניו יורק. בהמשך היום נפגשו השניים באירוע, אך ארמון בקינגהאם לא התייחס לנושא, וגם לשכתו של ממדאני לא השיבה האם הסוגיה הועלתה במהלך השיחה ביניהם.

המלך צ'ארלס השלישי ונשיא ארה"ב

הודו דרשה בעבר מספר פעמים מבריטניה להשיב את היהלום, שמשקלו 105 קראט ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של תקופת הקולוניאליזם הבריטי. היהלום הועבר לידי המלכה ויקטוריה בשנת 1850, לאחר שחברת הודו המזרחית סיפחה את אזור פנג'אב ונטלה אותו משליט הודי מודח.

בהודו ממשיכים לראות ביהלום “פריט אמנות יקר ערך עם שורשים עמוקים בהיסטוריה הלאומית”, בעוד שהחזקתו בידי בריטניה נתפסת בעיני רבים כסמל לעוולות התקופה הקולוניאלית.