עקשנית כמו עז: מבוקשת נמלטה בדרך מקורית מהשוטרים | צפו

שריפי מחוז באטלר שבמדינת אוהיו הוזעקו לבית מגורים לאחר ששמונה עיזים נמצאו משוטטות בחצר האחורית של המקום. בעלי הבית הבהירו כי העיזים אינן שייכות להם, והשוטרים יצרו קשר עם בעליהן החוקיים.

בהודעת משרד השריף נמסר כי "למרות משא ומתן ממושך שכלל חטיפים וניסיונות שכנוע, העיזים לא מיהרו לעזוב את ביתן החדש". לאחר מאמצים הצליחו השוטרים לאסוף שבע מהעיזים ולהחזירן לבעליהן.

אלא שעז אחת סירבה לשתף פעולה. לפי הודעת הרשויות, "חשוד עיקש במיוחד נמלט מהמעצר, קפץ מגג של רכב שטח ונמלט לאזור מיוער סמוך".

העז הנמלטת, שתוארה כעז לבנה עם סימונים חומים בצד הימני של פניה, הוגדרה על ידי השריף כ"קצרת קומה, עקשנית במיוחד ושובבה מאוד". הרשויות ביקשו מהציבור לדווח אם יבחין בה, והוסיפו בהומור כי "היא אינה נחשבת למסוכנת, אך ייתכן שהיא חמושה בהרבה חוצפה".