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"ייתכן שהיא חמושה"

עקשנית כמו עז: מבוקשת נמלטה בדרך מקורית מהשוטרים | צפו

המשטרה התקשתה להשתלט על שמונה עיזים ששוטטו בחצר באוהיו | שבע נתפסו, אך עז אחת קפצה מגג רכב ונמלטה ליער | המשטרה מחפשת את החשודה העקשנית (מעניין)

תיעוד העז הנמלטת
תיעוד העז הנמלטת| צילום: צילום: Butler County Sheriff's Office

שריפי מחוז באטלר שבמדינת אוהיו הוזעקו לבית מגורים לאחר ששמונה עיזים נמצאו משוטטות בחצר האחורית של המקום. בעלי הבית הבהירו כי העיזים אינן שייכות להם, וה יצרו קשר עם בעליהן החוקיים.

בהודעת משרד השריף נמסר כי "למרות משא ומתן ממושך שכלל חטיפים וניסיונות שכנוע, העיזים לא מיהרו לעזוב את ביתן החדש". לאחר מאמצים הצליחו השוטרים לאסוף שבע מהעיזים ולהחזירן לבעליהן.

אלא שעז אחת סירבה לשתף פעולה. לפי הודעת הרשויות, "חשוד עיקש במיוחד נמלט מהמעצר, קפץ מגג של רכב שטח ונמלט לאזור מיוער סמוך".

העז הנמלטת, שתוארה כעז לבנה עם סימונים חומים בצד הימני של פניה, הוגדרה על ידי השריף כ"קצרת קומה, עקשנית במיוחד ושובבה מאוד". הרשויות ביקשו מהציבור לדווח אם יבחין בה, והוסיפו בהומור כי "היא אינה נחשבת למסוכנת, אך ייתכן שהיא חמושה בהרבה חוצפה".

משטרהבריחהבעלי חייםאוהיושריף

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