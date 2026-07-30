עדר פילים התקרב בחשיכה לכפר: כך נמנע אסון ברגע האחרון | צפו

בזמן שרבים חוששים מהשפעות הבינה המלאכותית, בהודו היא דווקא סייעה להציל חיי אדם ובעלי חיים.

מצלמות אבטחה מבוססות AI זיהו עדר פילים שהתקרב באישון לילה לכפר סמוך לשמורת ג'לדפארה שבמערב בנגל, ושלחו התרעה אוטומטית לחדר הבקרה.

בתוך כ־15 דקות הגיע למקום צוות תגובה מהירה, עקב אחר תנועת הפילים ומנע מהם להיכנס לכפר – ובכך נמנע עימות מסוכן בין בני אדם לבעלי החיים.

קצין שירות היערות ההודי, פרווין קסוואן, שפרסם את התיעוד, כתב: "זו פעילות שגרתית. בכל לילה הצוותים שלנו מגיבים להתרעות כאלה ומגנים על בני האדם ועל חיות הבר. שימוש בטכנולוגיה כדי לפתור בעיות."

הסרטון הפך לוויראלי, וגולשים רבים שיבחו את השימוש בבינה מלאכותית לשמירה על חיי אדם והגנה על הטבע. אחד מהם כתב: "כך בדיוק צריך להשתמש ב-AI – לטובת כולם."