כיכר השבת
הגיע הזמן לשאת באחריות

ממדאני מסתבך: תלונה פלילית הוגשה נגדו למשרד המשפטים 

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ייאלץ להתמודד עם תלונה רשמית שהוגשה נגדו על ידי חבר האספה של מדינת ניו יורק | "הגיעה הזמן שיישא באחריות מעשיו", אמר הבכיר | כל הפרטים (חדשות) 

| צילום: צילום: חשבון האיקס של חבר האספה

חבר האספה היהודי של מדינת ניו יורק, מייקל נובכוב, פנה באופן רשמי למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בדרישה לפתוח בחקירת זכויות אזרח פדרלית נגד זוראן ממדאני. נובכוב טוען כי מדיניותו והצהרותיו של ממדאני יוצרות אקלים מסוכן במדינה ומביאות לעלייה באירועי השנאה.

הפנייה הפדרלית של נובכוב הגיעה בהמשך לשני אירועי דקירה חמורים שאירעו בעיר, בהם תקיפה של גבר יהודי מחוץ לבית כנסת. נובכוב רואה באירועים אלו תוצאה ישירה של רטוריקה מקצינה ומלבה אנטישמיות שאינה זוכה למענה מצד ההנהגה.

במתקפתו על ממדאני הבהיר נובכוב את עמדתו נגד הקו הפוליטי שמוביל ראש העיר. בדבריו ציין נובכוב כי "הוא מייצג את התנועה הרדיקלית, האנטישמית והאנטי-משטרתית".

פנייתו של חבר האספה למשרד המשפטים מהווה עליית מדרגה במאבק המשפטי והציבורי שהוא מנהל. נובכוב מבקש לקבוע גבולות ברורים באשר לאחריות נבחרי ציבור לביטחון הקהילתי ולמניעת הסתה.

בפוסט שפרסם ברשת איקס אמר חבר האספה: "הבטחתי לקהילה שלנו שאחזיק את זוהראן ממדני אחראי על הסתה לאנטישמיות בניו יורק, והיום אני מקיים הבטחה זו. איש אינו מעל החוק. הגיעה העת לשאת באחריות."

ניו יורקמשרד המשפטיםזוהראן ממדאני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר