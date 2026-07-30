ממדאני מסתבך: תלונה פלילית הוגשה נגדו למשרד המשפטים 

חבר האספה היהודי של מדינת ניו יורק, מייקל נובכוב, פנה באופן רשמי למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בדרישה לפתוח בחקירת זכויות אזרח פדרלית נגד זוראן ממדאני. נובכוב טוען כי מדיניותו והצהרותיו של ממדאני יוצרות אקלים מסוכן במדינה ומביאות לעלייה באירועי השנאה.

הפנייה הפדרלית של נובכוב הגיעה בהמשך לשני אירועי דקירה חמורים שאירעו בעיר, בהם תקיפה של גבר יהודי מחוץ לבית כנסת. נובכוב רואה באירועים אלו תוצאה ישירה של רטוריקה מקצינה ומלבה אנטישמיות שאינה זוכה למענה מצד ההנהגה.

במתקפתו על ממדאני הבהיר נובכוב את עמדתו נגד הקו הפוליטי שמוביל ראש העיר. בדבריו ציין נובכוב כי "הוא מייצג את התנועה הרדיקלית, האנטישמית והאנטי-משטרתית".

פנייתו של חבר האספה למשרד המשפטים מהווה עליית מדרגה במאבק המשפטי והציבורי שהוא מנהל. נובכוב מבקש לקבוע גבולות ברורים באשר לאחריות נבחרי ציבור לביטחון הקהילתי ולמניעת הסתה.

בפוסט שפרסם ברשת איקס אמר חבר האספה: "הבטחתי לקהילה שלנו שאחזיק את זוהראן ממדני אחראי על הסתה לאנטישמיות בניו יורק, והיום אני מקיים הבטחה זו. איש אינו מעל החוק. הגיעה העת לשאת באחריות."