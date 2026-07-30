פעילים תומכי טרור הורשעו בגרימת נזק פלילי בעקבות פגיעה ביצירת האמנות של פבלו פיקאסו בגלריה הלאומית בלונדון. הדין נגזר לאחר שהמעורבים הדביקו כרזה על זכוכית ההגנה של הציור משנת 1901 ושפכו צבע אדום.

האירוע התרחש בחדר 43 בגלריה, כאשר שני פעילים התקרבו ליצירה "אימהות", הצמידו אליה את הכרזה ושפכו צבע על הרצפה הסמוכה. במהלך המהומה שנתווצרה במקום קרא אחד המפגינים "שחררו, שחררו את פלסטין!" בזמן שהמאבטחים פינו אותו.

המפגינים הוסיפו וצעקו לעבר הנוכחים כי "ממשלת בריטניה שותפה לרצח עם." המאבטחים בגלריה התערבו במהירות, תלשו את הכרזה שהודבקה על זכוכית ההגנה והוציאו את הפעילים מהבניין תוך עימות פיזי קצר שנרשם במקום.

הפעולה אורגנה על ידי קבוצת הטרור "Youth Demand" במטרה לקרוא לעצירת מכירות הנשק ולהטלת אמברגו מסחרי על ישראל. חברי הקבוצה פרסמו לאחר מכן הצהרות ברשתות החברתיות בהן הסבירו את התנגדותם למדיניות הממשלה.