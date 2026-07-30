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תיעוד מתוך המוזיאון: תומכי טרור השחיתו אומנות של פיקאסו - והורשעו בעבירה פלילית

תומכי טרור בבריטניה הורשעו בעבירה פלילית של גרימת נזק לרכוש לאחר שתלו פוסטר של פלסטינים על גבי תמונה של פיקאסו | הנזק מוערך ביותר מ-10,000 דולרים (חדשות) 

ההשחתה במוזיאון הלונדוני
ההשחתה במוזיאון הלונדוני| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

פעילים תומכי טרור הורשעו בגרימת נזק פלילי בעקבות פגיעה ביצירת האמנות של פבלו פיקאסו בגלריה הלאומית בלונדון. הדין נגזר לאחר שהמעורבים הדביקו כרזה על זכוכית ההגנה של הציור משנת 1901 ושפכו צבע אדום.

האירוע התרחש בחדר 43 בגלריה, כאשר שני פעילים התקרבו ליצירה "אימהות", הצמידו אליה את הכרזה ושפכו צבע על הרצפה הסמוכה. במהלך המהומה שנתווצרה במקום קרא אחד המפגינים "שחררו, שחררו את פלסטין!" בזמן שהמאבטחים פינו אותו.

המפגינים הוסיפו וצעקו לעבר הנוכחים כי "ממשלת בריטניה שותפה לרצח עם." המאבטחים בגלריה התערבו במהירות, תלשו את הכרזה שהודבקה על זכוכית ההגנה והוציאו את הפעילים מהבניין תוך עימות פיזי קצר שנרשם במקום.

הפעולה אורגנה על ידי קבוצת הטרור "Youth Demand" במטרה לקרוא לעצירת מכירות הנשק ולהטלת אמברגו מסחרי על ישראל. חברי הקבוצה פרסמו לאחר מכן הצהרות ברשתות החברתיות בהן הסבירו את התנגדותם למדיניות הממשלה.

לונדוןתומכי טרורפבלו פיקאסו

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