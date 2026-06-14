5 שנים בלי לשבת: איש בהודו גזר על עצמו סיגוף קיצוני

עולם הרחב קיימים מנהגים שקשה לעכל, אך הסיפור הבא שובר שיאים של כוח רצון וסבל גופני. בהודו הרחוקה, אדם אחד החליט לקחת על עצמו נדר של פרישות וסיגוף דתי, והוא עומד על רגליו ללא הפסקה כבר חמש שנים ברציפות.

האיש, שהפך למוקד עלייה לרגל עבור סקרנים, אינו מתיישב, אינו פושט את רגליו ואפילו את שנת הלילה הוא מעביר כשהוא תלוי על רתמה מיוחדת התומכת בגופו במצב אנכי. הנדר המחמיר שנטל על עצמו הוביל להידרדרות רפואית קשה: בשל היעדר זרימת דם תקינה, רגליו התנפחו בצורה קיצונית וצבען הפך כהה מאוד.

מתנדבים מקומיים מנסים להקל על סבלו ומורחים על רגליו הפגועות משחות שונות, בעוד הוא נותר איתן בדעתו להשלים את תקופת הסיגוף. לפי אמונתו, עם סיום תקופת הנדר, הוא יזכה ל"אנרגיה פנימית" רוחנית עוצמתית שתביא להתגלות כוח עליון.