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5 שנים בלי לשבת: איש בהודו גזר על עצמו סיגוף קיצוני

סגפן הודי עומד כבר חמש שנים ברציפות כחלק מנדר דתי יוצא דופן, ומאמין כי בסיומו יזכה להתגלות רוחנית מיוחדת (חדשות בעולם)

3תגובות
הסגפן ההודי (צילום: רשתות חברתיות )

עולם הרחב קיימים מנהגים שקשה לעכל, אך הסיפור הבא שובר שיאים של כוח רצון וסבל גופני. בהודו הרחוקה, אדם אחד החליט לקחת על עצמו נדר של פרישות וסיגוף דתי, והוא עומד על רגליו ללא הפסקה כבר חמש שנים ברציפות.

האיש, שהפך למוקד עלייה לרגל עבור סקרנים, אינו מתיישב, אינו פושט את רגליו ואפילו את שנת הלילה הוא מעביר כשהוא תלוי על רתמה מיוחדת התומכת בגופו במצב אנכי. הנדר המחמיר שנטל על עצמו הוביל להידרדרות רפואית קשה: בשל היעדר זרימת דם תקינה, רגליו התנפחו בצורה קיצונית וצבען הפך כהה מאוד.

מתנדבים מקומיים מנסים להקל על סבלו ומורחים על רגליו הפגועות משחות שונות, בעוד הוא נותר איתן בדעתו להשלים את תקופת הסיגוף. לפי אמונתו, עם סיום תקופת הנדר, הוא יזכה ל"אנרגיה פנימית" רוחנית עוצמתית שתביא להתגלות כוח עליון.

הודומסכת עבודה זרהכפות רגלייםעובדי אליליםעומד
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0 תגובות

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3
בכל מקום בעולם יש חולי נפש
אני
2
מעניין כמה שנים החזיק מעמד??? ושככה הרגל נראת...
תץת
1
ההתגלות הרוחנית הכי טובה שיקבל זה משם ישר לבורא עולם חחחחח
אלעד

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