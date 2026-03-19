תיעוד מפחיד: קבוצת נחשי ענק התגלתה בסמוך לאתר תיירות

כיכר השבת
קבוצת פיתונים גדולים נצפתה כשהם כרוכים זה בזה סמוך לאתר תיירות מקומי בהודו | התקרית עוררה פחד בקרב תושבים באזור

הפיתונים כרוכים זה בזה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אירוע יוצא דופן התרחש במחוז קנגרה שבהודו, כאשר קבוצת פיתונים גדולים נצפתה כשהם כרוכים זה בזה סמוך לאתר תיירות מקומי.

בתחילה הבחינו התושבים במה שנראה כמו גוש של שורשי עצים על הקרקע. לפי עדויות של עדי ראייה, המראה החריג לא עורר חשד בתחילה, אך כאשר נזרקה אבן לעברו, הגוש החל לפתע לזוז - והתברר כי מדובר בקבוצה של נחשים גדולים שנחו יחד.

לטענת המקומיים, חמישה עד שישה פיתונים גדולים היו שזורים זה בזה. לאחר זמן קצר הם התפזרו במהירות וזחלו הרחק מהמקום.

התקרית עוררה פחד בקרב תושבים באזור, במיוחד בקרב מי שגרים סמוך לשטחים מיוערים ולאתר.

נציין כי למרות המוניטין המאיים שלהם, פיתונים בדרך כלל אינם תוקפים בני אדם אלא אם הם חשים מאוימים. תקיפות כאלה נדירות יחסית ומתרחשות לרוב כאשר הנחש מרגיש בסכנה. למעשה, לפיתונים תפקיד חשוב בשמירה על האיזון האקולוגי, שכן הם מסייעים בשליטה על אוכלוסיות של מכרסמים ובעלי חיים קטנים אחרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר