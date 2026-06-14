הבית הלבן מעולם לא נראה כך: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן   

מתחם הספורט לכבוד יום ההולדת של הנשיא ( צילום: מסך )

היום (יום ראשון) דונלד ג'יי טראמפ יהפוך לאדם השני בהיסטוריה שכובש את הבית הלבן בגיל 80, והוא מתכוון לעשות זאת בסגנון הייחודי לו.

חגיגות יום ההולדת ה-80 שלו משתלבות עם יום השנה ה-250 לעצמאות ארה"ב, והנשיא לא הסתפק בעוגה ונאום: הוא בנה מחדש את חצר הבית הלבן כדי לארח את מה שהוא מכנה "הספורט הגדול ביותר". מרכז החגיגה הוא אירוע ה-UFC Freedom 250, שיתקיים בזירה זמנית שנבנתה על המדשאה הדרומית של הבית הלבן. מדובר בערב של שבעה קרבות אומנויות לחימה משולבות, שבו צפויים להשתתף כ-4,000 אורחים בתוך המתחם, בעוד עד 90,000 איש יצפו במסכי ענק בחוץ. מעל הזירה מתנשאת קשת פלדה מסיבית בגובה תשע קומות, המעוטרת בגרפיקה פטריוטית של אדום, לבן וכחול. הקשת הזו ניצבת מעל אתר הבנייה של "אולם הנשפים של טראמפ", פרויקט ראוותני שעלותו נאמדת ב-400 מיליון דולר. בזמן הנחיתה: מטוס של חיל האוויר ההודי התרסק ועלה באש; חמישה נהרגו | צפו איציק אברהם | 13:34 לצד טראמפ בשורות הראשונות יתייצבו בני משפחתו: דונלד טראמפ ג'וניור ואשתו בטינה, אריק ולארה טראמפ, ואיוונקה וג'ארד קושנר. המבקרים מכנים את המבנה "מפלצת צעקנית" וטוענים כי הפיכת הבית הלבן לזירת "ספורט דם" היא עלבון לארכיטקטורה ולמסורת האמריקאית.

רוכבי מוטוקרוס מבצעים פעלולים אוויריים על רמפה במדשאה הדרומית של הבית הלבן לקראת אירוע UFC המתוכנן בבית הלבן, יוני 2026. - צילום: רשתות חברתיות רוכבי מוטוקרוס מבצעים פעלולים אוויריים על רמפה במדשאה הדרומית של הבית הלבן לקראת אירוע UFC המתוכנן בבית הלבן, יוני 2026. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

אך למרות התדמית הנוצצת והצעירה משהו, השאלה הגדולה המעסיקה את וושינגטון היא כיצד טראמפ מתמודד עם הגיל. מקורביו כמו הסנאטור טד קרוז, טוענים שהוא "מתנגד לחלוטין לגיל" ומפגין אנרגיה בלתי נגמרת. סנאטורים מדווחים על שיחות טלפון מהנשיא בשעות הקטנות של הלילה, ויועציו טוענים כי המטרות הגדולות שלו הן ששומרות עליו צעיר.

גם דוח רפואי אחרון אף העריך את "גיל הלב" שלו כצעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי.

עם זאת, לא הכל ורוד. סקרים מראים כי 61% מהאמריקאים סבורים שטראמפ הפך ליותר "תזזיתי" עם הגיל, ורבים מודאגים מחדותו המנטלית.

חיל האוויר האמריקאי ת'אנדרבירדס וחיל הים הכחול מלאכים של ארה"ב מתאמנים הבוקר במטס לפני אירוע UFC Freedom 250 - צילום: רשתות חברתיות חיל האוויר האמריקאי ת'אנדרבירדס וחיל הים הכחול מלאכים של ארה"ב מתאמנים הבוקר במטס לפני אירוע UFC Freedom 250 | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

הדרמה האמיתית עשויה להתרחש הרחק מזירת האגרוף. הכל מוכן לחתימה על הסכם שלום היסטורי בין ארה"ב לאיראן ביום הולדתו של טראמפ. התוכנית של הנשיא היא לצעוד לזירת ה-UFC לקול תשואות הקהל ולהכריז על ההישג הדיפלומטי כמתנת יום ההולדת האולטימטיבית לעצמו ולעולם.

אך בטהראן שומרים על ערפל קרב. סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי טרם התקבלה החלטה סופית והם עדיין "בוחנים" את פרטי ההסכם. אם איראן תעכב את החתימה, טראמפ עלול למצוא את עצמו מול ההמונים בידיים ריקות, במה שמתנגדיו יגדירו כהשפלה בינלאומית בשידור חי.

האם טראמפ יצליח לרשום ניצחון כפול גם בזירה וגם בזירה הבינלאומית או שמא יום הולדתו ה-80 ייזכר כרגע שבו הפוליטיקה העולמית גברה על הנשיא הבלתי מנוצח?