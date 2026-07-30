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קרע מעמיק במפלגה

ממדאני תחת מתקפה מבית: "לא יודע איפה עובר הגבול"

אנשי קלינטון ואובמה תוקפים את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני בשל עמדותיו על ישראל ותוכנית המס. הקרע במפלגה הדמוקרטית מעמיק

צילום מסך מהסרטון בו ממדאני קרא לנתניה פושע מלחמה, וקרא לממשלה לעצור אותו

הקרע סביב ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ממשיך להעמיק גם בתוך המפלגה הדמוקרטית.

שניים מהאישים הבולטים המזוהים עם ממשלי הנשיאים לשעבר קלינטון ואובמה יצאו נגדו בחריפות, בשל עמדותיו בנוגע לישראל ותוכנית המס החדשה שלו.

יועצו לשעבר של הנשיא ביל קלינטון, מארק פן, תקף את תוכנית המס על בעלי דירות יוקרה וטען כי "הנתון של 5 מיליון דולר היה מזויף", והזהיר כי היא עלולה לפגוע בערך הנכסים ולהרתיע משקיעים.

במקביל, ראש הסגל לשעבר בבית הלבן של הנשיא ברק אובמה, ראהם עמנואל, סיפר כי בפגישה פרטית אמר לממדאני: "אני יודע איפה עובר הגבול. אתה לא". לדבריו, גם הקריאות ל"פלסטין השלימה" וגם הסיסמה "מהנהר ועד הים" מובילות ל"סכסוך נצחי".

דוברתו של ממדאני, אנה בהר, הכחישה את גרסתו של עמנואל וכתבה ברשת X: "יכולה לאשר... זה לא קרה". לא היה ברור אם התכוונה להכחיש את עצם הפגישה או את תיאור תוכנה.

ארה"בברק אובמההילרי קלינטוןדמוקרטיםזוהראן ממדאני

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