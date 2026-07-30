"פטיש הרעם": ארה"ב חשפה נשק חדש ומדהים שישבש את טילי האויב

צבא ארצות הברית חשף כי ערך לראשונה ניסוי ימי במערכת לוחמה אלקטרונית חדשה בשם "פטיש הרעם", שנועדה לשבש בחשאי את אותות הניווט שעליהם מסתמכים כלי נשק מונחים של האויב.
הניסוי נערך באמצע יולי מול החוף המערבי של ארצות הברית במסגרת תרגיל המכונה Project Convergence Capstone 6.
לפי הצבא האמריקני, המערכת הניידת מסוגלת לשבש אותות מיקום, ניווט ותזמון, ובהם אותות GPS, ובכך לפגוע בדיוק של טילים מונחים, טילי שיוט וארטילריה ארוכת טווח.
בנוסף היא יוצרת רשת תקשורת עמידה לשיבושים, המאפשרת לכוחות ידידותיים להמשיך לתקשר ולפעול גם בתנאי לוחמה אלקטרונית כבדה.
בצבא ציינו כי הניסוי הוכיח שניתן להפעיל את המערכת, להשתמש בה ולהחזירה בהצלחה גם בתנאים ימיים מבצעיים.
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