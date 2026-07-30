"פטיש הרעם": ארה"ב חשפה נשק חדש ומדהים שישבש את טילי האויב

תמונה ממהלך הניסוי בכלי הנשק החדשני ( צילום: U.S. Army )

צבא ארצות הברית חשף כי ערך לראשונה ניסוי ימי במערכת לוחמה אלקטרונית חדשה בשם "פטיש הרעם", שנועדה לשבש בחשאי את אותות הניווט שעליהם מסתמכים כלי נשק מונחים של האויב.