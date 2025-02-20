כיכר השבת

עוד כתבות על ניסוי:

על רקע המלחמה באוקראינה

|

פסיכולוגיה ביום יום

||
4

כיכר קידס | צפו

|

יש תנאי אחד

|

כיכר קידס | צפו

|

לא מתייאש | צפו

||
3

"מאפשר חופש פעולה ההתקפי"

||
2

ניסיון משעשע בשטח • צפו

||
26

ה'מולנופירביר'

||
3

עבר בהצלחה • צפו

||
3

תיעוד חריג

||
4

גם בהודו מרוצים

||
1

הימור מוצלח

||
5

יירוט מוצלח

|

יוזמה בגרמניה

||
6

באנו לעזור

|

תיעוד וידאו

||
8

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר