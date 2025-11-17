משרד האנרגיה האמריקני וחיל האוויר של ארצות הברית השלימו בהצלחה, במהלך הקיץ האחרון, סדרת ניסויים פורצי דרך. במסגרתם, הוטלו פצצות גרעין בלתי חמושות מדגם B61-12 ממטוסי הקרב החמקניים מדגם F-35A. הניסויים התקיימו במטווח טונופה שבמדינת נוודה, בתיאום עם צוותים מבסיס חיל האוויר היל.

לוויי את האטום, ללא פיצוץ

על פי דיווח של המעבדות הלאומיות סנדיה, האחראיות לביצוע הניסויים, סדרה זו היא הראשונה מסוגה. הפצצות שהוטלו היו גרסאות ניסוי מדויקות לחימוש גרעיני מבצעי, אך ללא רש"ק אטומי.

ג'פרי בויד, מנהל תחום ניסויים גרעיניים במעבדות סנדיה, אישר כי הניסויים האחרונים נערכו לאחר שבוצעו התאמות תרמיות קפדניות לפצצות, כדי להבטיח את תפקודן בתנאים מבצעיים אמיתיים. מדובר בפעילות שנועדה להאריך את חיי משפחת פצצות B61 – הנמצאת בשימוש נאט"ו וארה"ב זה כחמישה עשורים – בכ-20 שנה נוספות.

צילומי וידיאו מהניסוי תיעדו צוותים טכניים מובילים את הפצצות לקו המטוסים באמצע אוגוסט. כל מטוס F-35 שהשתתף בניסוי נשא שתי פצצות B61-12.

הבהרת הפנטגון: עומדים במדיניות אי-הפיצוץ

הניסויים התקיימו עוד לפני שדונלד טראמפ, נשיא ארה"ב לשעבר, קרא ברשתות החברתיות למשרד ההגנה להתחיל בניסויי נשק גרעיני מלאים, בדומה למדינות יריבות. קריאה זו עוררה דאגה בקהילה הבינלאומית, מחשש שארה"ב תפר את מדיניות שלושת העשורים האוסרת פיצוצים גרעיניים בפועל.

שר האנרגיה כריס רייט הבהיר בתגובה כי ניסויי הקיץ התמקדו בטכנולוגיות נשק חדשות בלבד, והדגיש כי לא בוצע ואף לא מתוכנן פיצוץ גרעיני בפועל.