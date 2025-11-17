עשרות בני אדם נהרגו בשתי מפולות בוץ שהתרחשו באזורים שונים באינדונזיה בעקבות גשמים חזקים, כך דיווחה סוכנות הידיעות 'רויטרס'.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים תושבי כפר נסים על נפשם כאשר ברקע נראה ההר כמתנתק ממקומו, סימן למפולת בוץ אדירה שהחלה באותם רגעים.

מספר כפרים ניזוקו בשתי התקריות ועשרות עדיין נעדרים באירועים. לפי כוחות ההצלה המקומיים, מאמצי החילוץ התבררו כקשים במיוחד שכן הבוץ כיסה את אזורי המגורים בעומק של 3-7 מטרים.

בשני האירועים ישנם עדיין כ-34 נעדרים וההערכה היא כי הם אינם בין החיים. המאמצים לאתר את גופותיהם עדיין נמשכים.

התופעה המסוכנת מתרחשת כאשר אדמת ההרים הבוצית רוויה בצורה קיצונית בעקבות כמויות גשמים גדולות, מה שגורר פעמים רבות למפולות בוץ אדירות המכסות את העמק.