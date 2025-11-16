כיכר השבת
בעקבות מהומות משטרתיות

תיעוד קשה: ההר קרס על הכורים - עשרות נקברו חיים  

כשליש מהעובדים באתר כריית נחושת במזרח קונגו נהרגו אמש (שבת) לאחר שהגשר המוביל למכרה קרס מול מאות כורים | הרשויות באזור לואלאבה מסרו כי האירוע התרחש בשבת באתר כרייה חצי-תעשייתי בקלאנדו, וכי מספר הנפגעים עלה במהירות עם התבררות ממדי האסון | תיעוד מרגעי האסון

האסון בקונגו (צילום: לפי סעיף 27א)

כשליש מהעובדים באתר כריית נחושת במזרח קונגו נהרגו אמש (שבת) לאחר שהגשר המוביל למכרה קרס מול מאות כורים.

הרשויות באזור לואלאבה מסרו כי האירוע התרחש בשבת באתר כרייה חצי-תעשייתי בקלאנדו, וכי מספר הנפגעים עלה במהירות עם התבררות ממדי האסון.

גורם בסוכנות הממשלתית המפקחת על הכרייה הזעירה ציין כי מניין ההרוגים הגיע ל-49 וכי עוד כ-20 פצועים פונו לבתי חולים במצב אנוש. לדבריו, המהומה פרצה לאחר שחיילים שנשלחו לאבטח את המתחם ירו באוויר, ובעקבות כך פועלים רבים החלו לרוץ בבהלה לעבר הגשר. הצפיפות שנוצרה הובילה להתמוטטותו ולדריסת בני אדם תוך כדי ניסיון המלטות.

בהודעה הרשמית של SAEMAPE, הגוף האחראי על הסדרת ענף הכרייה הזעירה במדינה, נאמר כי ההיסטריה שפרצה במקום היא שגרמה לגל הנפילה הקטלני. ביום ראשון קרא ארגון זכויות אדם מקומי לפתוח בחקירה עצמאית לבדיקת תפקוד הכוחות הצבאיים, על רקע עדויות שסיפרו על עימותים שהתרחשו במקום בין חיילים לכורים.

הצבא הקונגולזי לא מסר תגובה לאירוע, אך שר הפנים במחוז, רוי קאומבה, אמר בהצהרה טלוויזיונית כי לפי הנתונים שבידיו אומתו עד כה 32 הרוגים. הפערים בין המספרים שמוסרות הרשויות נובעים ככל הנראה מהקושי באיסוף מידע באזור שבו פועלים אלפי כורים בתנאים לא מוסדרים.

תאונות קטלניות במכרות פיראטיים או חצי-תעשייתיים הן תופעה שכיחה בקונגו, שם מעריכים כי כשניים מיליון בני אדם מתפרנסים מכרייה זעירה, ועוד עשרות מיליונים נשענים עליה בעקיפין. ההיעדר המתמשך של פיקוח, ציוד מתאים ומערכות בטיחות בסיסיות גורם לכך שמקרים של קריסות ודריסות מתרחשים כמעט מדי שנה, לעיתים בתוצאות קשות במיוחד.

תיעוד קשה מהאירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

