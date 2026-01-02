כיכר השבת
הגזימו?

בשירת 'ימים': כך התקבל ראש הממשלה בבית הכנסת במיאמי | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, שהגיעו השבוע לביקור בבית כנסת מקומי במיאמי, במסגרת ביקור עבודה בארצות הברית - התקבלו בשירת: "ימים על ימי מלך תוסיף" (חדשות)

(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)

לגיטימי או מוגזם? ראש הממשלה , הגיע יחד עם רעייתו הגב' שרה נתניהו, לביקור בבית כנסת מקומי במיאמי, במהלך שהותו בארה"ב לרגל הפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ.

בכניסתו לבית הכנסת, התקבלו הזוג נתניהו בתשואות רמות על ידי המשתתפים, שפתחו בשירת 'ימים'.

(צילום: יאיר מסרי)

נתניהו עצמו כתב על הביקור: "נפגשנו שרה ואני עם קהילה יהודית חזקה, גאה ומעוררת השראה באירוע של JNS בבית הכנסת The Shul of Bal Harbour.

התרגשתי מאוד לפגוש שם את ג׳ייק, ניצול שואה בן 101. הבטחתי לו: ״לעולם לא עוד״. זו המחויבות שלנו לנצח ישראל.

מול מתקפות אנטישמיות פרועות יש רק דרך אחת - להילחם על האמת. אנחנו הוכחנו את הרוח האדירה של העם שלנו, ובזכות גבורת חיילינו והעמידה האיתנה שלנו אנחנו הודפים את מבקשי נפשנו.

החיבור העמוק בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות הוא מקור כוח אדיר. כאן בארה״ב, ידידתנו הגדולה, זה ניכר יותר מתמיד.

אני מודה למארחים, לידידי הסנאטורים, ולכל מי שהגיע לחזק ולתמוך.

עם ישראל חי, חזק ומאוחד מתמיד".

(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)

