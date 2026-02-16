כיכר השבת
סיכון מחושב

נחתו תחת אש: טראמפ חושף כי טייסים נפגעו במהלך מבצע מסוכן 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי במהלך המבצע ללכידת נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, טייסים נפגעו ברגליהם | למרות הפגיעות, טראמפ תיאר את המבצע כפעולה יוצאת דופן ומהירה, תוך שהוא מציין כי כמעט 200 חיילים אמריקניים השתתפו במבצע ורק שבעה מהם נפצעו (בעולם)

תיעוד התקיפה בונצואלה
תיעוד התקיפה בונצואלה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
תיעוד התקיפה בונצואלה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נשיא חשף ביום שישי כי במהלך המבצע האמריקני ללכידת נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, טייסי מסוק אמריקניים נפגעו ברגליהם.

טראמפ, שנאם בבסיס פורט בראג בצפון קרוליינה, סיפר כי שלושה טייסים נפגעו בזמן שהמסוק נחת תחת ירי מכונות ירייה, ושסיירי צבא ונקודת חסימה הוסרו במהירות על ידי כוחות מיוחדים.

למרות הפגיעות, טראמפ תיאר את המבצע כפעולה יוצאת דופן ומהירה, תוך שהוא מציין כי כמעט 200 חיילים אמריקניים השתתפו במבצע ורק שבעה מהם נפצעו. לפי משרד ההגנה של ונצואלה, 83 בני אדם נהרגו בצד שלה, בהם כוחות ביטחון ונצואלים ו-32 אנשי צבא קובנים.

במהלך הביקור בפורט בראג, טראמפ נפגש גם עם משפחות החיילים המעורבים ושיבח את כוחות המיוחדים, אותם כינה "קבוצה מדהימה של אנשים מוכשרים ופטריוטיים שאוהבים את המדינה שלנו". הנשיא ציין גם נשק סודי שלדבריו שיבש את התקשורת והציוד של כוחות ונצואלה ומנע מהם לירות.

טראמפ ציין כי המבצע הדגים את יכולת הצבא האמריקני להפעיל כוח במהירות וביעילות, ושיבח את הישגי הגיוס ואת חיזוק הצבא מאז כהונתו הראשונה. הוא התייחס גם לפוליטיקה המקומית, תוך אזהרה מפני שינוי שמו של בסיס פורט בראג אם הדמוקרטים יחזרו לשלטון.

לאחר לכידת מדורו, סגנית הנשיא דלסי רודריגז מונתה למנהיגת ונצואלה, ובמקביל חתמה ארצות הברית עם ממשלתה הזמנית על הסכם אנרגיה רחב היקף, שבמסגרתו החלה לשווק נפט ונצואלי, כשההכנסות מנוהלות על ידי ממשל ארה"ב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

