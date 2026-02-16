מחדל אבטחה בשידור חי: האיום הוויראלי שמשתק את חיל האוויר  

בעוד הכותרות עוסקות ב"לחץ מקסימלי" על טהרן ובאיומים על בסיסי ארה"ב, התרחש השבוע אירוע מרתק הרחק משדה הקרב במכון מיטשל, מרכז מחקר אמריקאי יוקרתי המתמקד באסטרטגיה צבאית וכוח אווירי.

לב הכנס היה נאומה של רס"ן קלייר רנדולף, דמות מפתח בחיל האוויר האמריקאי המכהנת כראש תחום נשק וטקטיקה ב-AFCENT (פיקוד מרכז). רנדולף, שאמונה על תכנון המהלכים המורכבים ביותר, חשפה מציאות שבה הטכנולוגיה האזרחית מנצחת את הסיווג הביטחוני.

המלחמה שמשודרת בלייב היום, כל אחד מאיתנו יכול להפוך לאנליסט מודיעין מהספה בבית. בעזרת מערכות פתוחות כמו ADS-B, שנועדו במקור למנוע התנגשויות בין מטוסים אזרחיים, ואפליקציות כמו Flightradar24, כל גולש יכול לראות היכן נמצאים מטוסים בזמן אמת. כשמשלבים את המידע הזה עם תמונה של מטוס ממריא שמישהו העלה לרשת, מתקבלת תמונה מודיעינית מלאה.

כולנו מכירים את תחושת ההתרגשות כשמופיע בפיד עדכון על מפציץ אמריקאי או מטוס תקיפה שחוצה את שמי המזרח התיכון בדרך ליעד לא ידוע. אך עבור רנדולף, הריגוש הזה הוא הסיוט הגדול ביותר של אבטחת המידע. השקיפות הזו, שבה כל תנועה מתועדת על ידי הציבור, מונעת את אלמנט ההפתעה הדרוש לתקיפה והופכת את המבצעים ל"קשים מאוד להסתרה". בנאומה הדרמטי, הסבירה רנדולף כיצד המעקב האזרחי "התגנב" אל הצבא והפך לדאגה המרכזית במבצע "פטיש חצות", הכולל מאות כלי טיס.