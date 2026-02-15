אש על המסלול: תיעוד הרגע בו מרוץ מכוניות השתבש בצורה קיצונית

תאונה קשה התרחשה היום (ראשון) במהלך מרוץ הסבולת 2026 Meguiar’s Bathurst 12 Hour שנערך במסלול Mount Panorama שבאוסטרליה. האירוע התרחש לאחר קרוב לתשע שעות של נהיגה, כאשר אחת המכוניות הסתובבה ונעצרה לרוחב המסלול בעמדה מסוכנת.

רכב שהגיע מאחור לא הבחין במכונית התקועה והתנגש בה בעוצמה. בעקבות הפגיעה אחת המכוניות עלתה באש והרכב השני ניזוק קשות בחלקו הקדמי. הנהלת המרוץ עצרה את ההתמודדות באמצעות דגל אדום כדי לאפשר לכוחות החירום לטפל בזירה.

אחד הנהגים פונה לבית חולים במצב יציב להמשך בדיקות, בעוד הנהג השני יצא מהרכב בכוחות עצמו. לאחר פינוי הזירה חודש המרוץ והסתיים כמתוכנן.