חרדה אטומית

הלווין חושף: בעלת הברית של איראן מפתחת נשק גרעיני בקצב מואץ

תמונות לוויין חדשות חושפות האצה משמעותית בפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני של סין | בשנים האחרונות נראים מבנים מבוצרים חדשים במדינה, כולל בונקרים וסוללות עפר, לצד מתחם עמוס בצנרת שמומחים מעריכים כי הוא משמש לטיפול בחומרים מסוכנים במיוחד (בעולם)

אילוסטרציה (שאטרסטוק)

תמונות לוויין חדשות שמפרסם הניו יורק טיימס חושפות האצה משמעותית בפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני של סין.

בעמק זיטונג שבמחוז סצ'ואן, נראים בשנים האחרונות מבנים מבוצרים חדשים, כולל בונקרים וסוללות עפר, לצד מתחם עמוס בצנרת שמומחים מעריכים כי הוא משמש לטיפול בחומרים מסוכנים במיוחד.

תצלומים מהשנים 2024 ו-2026 מראים אתרים פעילים של בנייה ושדרוג מתקנים מאובטחים היטב, בהם בונקרים מכוסים בעפר וגדרות היקפיות.

בעמק אחר נמצא מתקן ממוגן בשם פינגטונג, שבו, לפי הערכות, מייצרת סין ליבות פלוטוניום עבור ראשי קרב גרעיניים. המבנה המרכזי במתקן מתנשא לגובה של כ-110 מטר וכולל ארובת אוורור גבוהה במיוחד. בשנים האחרונות שופץ המבנה והוספו לו פתחי אוורור ויחידות לפיזור חום, ובסמוך לו נמשכות עבודות בנייה נוספות.

הממצאים מצביעים על המשך הרחבה ושדרוג של תשתיות גרעיניות, תוך שמירה על אבטחה גבוהה ופעילות בנייה מתמדת, מה שמעלה הערכות לגבי הגדלת היכולות הגרעיניות של סין בעתיד הקרוב.

