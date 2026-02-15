מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים - צילום: רשתות חברתיות מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48 מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים ( צילום: רשתות חברתיות )

דמיינו שאתם מוזמנים למסיבת סוף השנה של העבודה, ובמקום נאומים משעממים, אתם מוצאים על הבמה ערימות ענק של מזומנים בגובה של אדם. זה בדיוק מה שקרה לעובדי "קבוצת המכרות של הנאן" (Henan Mine Group) בסין, שזכו לחוויה שרובנו יכולים רק לחלום עליה.

מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון, הידוע בכינויו "הבוס שהכי אוהב לחלק כסף", החליט לחגוג את רווחי העתק של החברה בדרך מקורית במיוחד. הוא הניח על הבמה 60 מיליון יואן במזומן והכריז על תחרות: העובדים עלו לבמה בקבוצות, וכל מה שהצליחו לספור ידנית תוך 15 דקות עבר ישירות לכיסם. הסכום שעל הבמה היה רק חלק מהחגיגה. בסך הכל, חילק צ'וי סכום דמיוני של 180 מיליון יואן ל-7,000 עובדיו כבונוס שנתי. האירוע כלל סעודת ענק של 800 שולחנות לעובדים ולבני משפחותיהם, כאשר מצטייני עבודה שליוו את בני זוגם קיבלו בונוס כפול.

העובדים סופרים את הכסף ( צילום: רשתות חברתיות )

כשנשאל על נדיבותו יוצאת הדופן, הסביר צ'וי כי לא מדובר בשיגעון אישי, אלא ברצון אמיתי להקל על העובדים הצעירים. "אני מבין את הלחץ הכלכלי, את תשלומי המשכנתאות והלוואות הרכב," אמר. "אני רוצה לעזור להם להוריד את מפלס הלחץ ולתת להם יד תומכת".

הסרטונים מהאירוע, בהם נראים עובדים מאושרים מעמיסים ערימות של שטרות, הפכו לוויראליים ברחבי העולם והשאירו מיליוני גולשים עם שאלה אחת: "איפה מגישים קורות חיים?"