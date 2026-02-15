כיכר השבת
בוכטידות של כסף 

הבוס המצטיין | מנכ"ל סיני חילק הררי מזומנים על הבמה ושיגע את הרשת

הכירו את הבוס הסיני המפתיע שמאפשר לעובדיו לקחת הביתה כל סכום שהם מצליחים לספור במו ידיהם | עם חלוקת בונוסים בשווי 180 מיליון המנכ"ל מבהיר: "אין כאן שום טריק, אני רוצה "לשחרר את העובדים מלחצי המשכנתה" (חדשות בעולם)

מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים
מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים| צילום: צילום: רשתות חברתיות
מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון מחלק מזומנים (צילום: רשתות חברתיות)

דמיינו שאתם מוזמנים למסיבת סוף השנה של העבודה, ובמקום נאומים משעממים, אתם מוצאים על הבמה ערימות ענק של מזומנים בגובה של אדם. זה בדיוק מה שקרה לעובדי "קבוצת המכרות של הנאן" (Henan Mine Group) בסין, שזכו לחוויה שרובנו יכולים רק לחלום עליה.

מנכ"ל החברה, צ'וי פייג'ון, הידוע בכינויו "הבוס שהכי אוהב לחלק כסף", החליט לחגוג את רווחי העתק של החברה בדרך מקורית במיוחד. הוא הניח על הבמה 60 מיליון יואן במזומן והכריז על תחרות: העובדים עלו לבמה בקבוצות, וכל מה שהצליחו לספור ידנית תוך 15 דקות עבר ישירות לכיסם.

הסכום שעל הבמה היה רק חלק מהחגיגה. בסך הכל, חילק צ'וי סכום דמיוני של 180 מיליון יואן ל-7,000 עובדיו כבונוס שנתי. האירוע כלל סעודת ענק של 800 שולחנות לעובדים ולבני משפחותיהם, כאשר מצטייני עבודה שליוו את בני זוגם קיבלו בונוס כפול.

העובדים סופרים את הכסף (צילום: רשתות חברתיות)

כשנשאל על נדיבותו יוצאת הדופן, הסביר צ'וי כי לא מדובר בשיגעון אישי, אלא ברצון אמיתי להקל על העובדים הצעירים. "אני מבין את הלחץ הכלכלי, את תשלומי המשכנתאות והלוואות הרכב," אמר. "אני רוצה לעזור להם להוריד את מפלס הלחץ ולתת להם יד תומכת".

הסרטונים מהאירוע, בהם נראים עובדים מאושרים מעמיסים ערימות של שטרות, הפכו לוויראליים ברחבי העולם והשאירו מיליוני גולשים עם שאלה אחת: "איפה מגישים קורות חיים?"

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר