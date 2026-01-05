בלב ים סין הדרומי, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים ביותר בעולם, חלה בשנים האחרונות טרנספורמציה מרשימה שהופכת את האזור לשדה קרב אלקטרוני מתוח.

מה שהחל בשנת 2015 כפרויקט ענק לייבוש קרקע והקמת איים מלאכותיים, התפתח בשנתיים האחרונות לרשת צפופה של בסיסים צבאיים מצוידים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר למעקב ושיבוש. הפעילות הסינית מתמקדת בשתי גזרות עיקריות. באיי ספרטלי נמצאות "שלוש הגדולות" – השוניות מיסצ'יף, סובי ופיארי קרוס – שעברו הרחבה מאסיבית. שונית מיסצ'יף, לדוגמה, משתרעת כיום על פני כ-1,379 דונם. צפונית משם, באיי פארסל, נצפתה בנייה חדשה בשונית אנטילופ, הממוקמת במרחק של כ-140 מיילים ימיים בלבד ממחוז היינאן שבסין.

שליטה מלאה על ים סין - האיים האלקטרוניים ( צילום: מפות גוגל )

מה שמייחד את השדרוגים האחרונים הוא לא רק הרחבת הקרקע, אלא העמקת השליטה האלקטרונית של בייג'ינג. בשוניות סובי ופיארי קרוס הותקנו כיפות מכ"ם חדשות ומערכות שיבוש ניידות, המיועדות לשתק תקשורת של כוחות זרים במקרה של עימות. במקביל, בשונית מיסצ'יף נבנו עמדות ארטילריה מבוצרות, המוכנות לארח משגרי רקטות ניידים. מדובר בהקמת "מרכזי שליטה אלקטרונית" המספקים יתרון מודיעיני כמעט מוחלט – מה שמאפשר לבייג'ינג לצפות בכל תנועה בים וביבשה.

המתיחות בשטח אינה תיאורטית בלבד. ב-6 בדצמבר 2025, ירו כוחות סיניים בשונית סובי שלושה נורי אזהרה לעבר מטוס פיליפיני שביצע טיסת ניטור חוקית, מהלך שממחיש את נחישות סין לאכוף את ריבונותה, למרות פסיקת בית הדין הבינלאומי מ-2016, שקבע כי לתביעותיה בשטח אין בסיס חוקי. בייג'ינג מכנה את הפסיקה "נייר חסר ערך".

מדינות שכנות, כמו וייטנאם, מנסות להגיב בבנייה משלהן, אך עד כה היתרון המודיעיני והאלקטרוני של סין משמעותי במיוחד. הבסיסים החדשים מאפשרים לה לא רק לשלוט במידע, אלא גם להפעיל נשק משבש נגד כוחות זרים, ובכך להפוך את האיים המבודדים למעוזי ריגול ואסטרטגיה בעלי השפעה אזורית נרחבת.