ילד בן חמש מארצות הברית זכה לסיור VIP במטה חברת תעופה, לאחר שהבחין במה שסבר כי הוא טעות במדריך הדרכה לטייסים, כך דווח באתר The Metro.

על פי הדיווח, ויליאם היינס מקולורדו עיין במדריך שהיה שייך לחבר משפחה העובד כטייס בחברת Southwest Airlines, כאשר שם לב ששני גרפים בתצוגות תא הטייס אינם נראים זהים.

לדברי הילד, “גיליתי ששני המסכים לא תואמים בכלל”. אמו, אמבר, הסבירה כי אחת התמונות נראתה “מרוחקת מאוד” בעוד שהשנייה הייתה בתקריב, אף ששתיהן אמורות לייצג את אותה תצוגת תוואי שטח. ויליאם הקדיש קרוב לשעתיים לבחינה מדוקדקת של המדריך ולהשוואה בין התרשימים.

חבר המשפחה העביר את הערותיו של הילד לגורמים בכירים בחברה, עד שהמידע הגיע למנכ״ל רוברט ג׳ורדן. בעקבות זאת הזמינה החברה את ויליאם ואחותו לביקור מיוחד במטה, שם קיבל חובב התעופה הצעיר הזדמנות להתנסות בסימולטור של תא טייס.

חריג: מטוס צבאי אמריקאי סטה מהמסלול והתרסק לתוך קיר בטון אריה רוזן | 18:22

בהמשך הבהירה חברת התעופה כי לא מדובר בטעות במדריך, אלא בהבדל הנובע מרמות זום שונות בתצוגת השטח.