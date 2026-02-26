כיכר השבת
הגיע עד למנכ"ל

ילד בן 5 זיהה טעות במדריך לטייסים - כך פינקה אותו חברת התעופה

ילד מארצות הברית זכה לסיור מיוחד במטה חברת תעופה, לאחר שהבחין במה שסבר כי הוא טעות במדריך הדרכה לטייסים | חבר המשפחה העביר את הערותיו של הילד לגורמים בכירים בחברה, עד שהמידע הגיע למנכ״ל (מעניין)

טייס מחברת התעופה Southwest Airlines עם ויליאם במהלך הסיור (צילום: חשבון האינסטגרם של Southwest Airlines)

ילד בן חמש מ זכה לסיור VIP במטה חברת תעופה, לאחר שהבחין במה שסבר כי הוא טעות במדריך הדרכה לטייסים, כך דווח באתר The Metro.

על פי הדיווח, ויליאם היינס מקולורדו עיין במדריך שהיה שייך לחבר משפחה העובד כטייס בחברת Southwest Airlines, כאשר שם לב ששני גרפים בתצוגות תא הטייס אינם נראים זהים.

לדברי הילד, “גיליתי ששני המסכים לא תואמים בכלל”. אמו, אמבר, הסבירה כי אחת התמונות נראתה “מרוחקת מאוד” בעוד שהשנייה הייתה בתקריב, אף ששתיהן אמורות לייצג את אותה תצוגת תוואי שטח. ויליאם הקדיש קרוב לשעתיים לבחינה מדוקדקת של המדריך ולהשוואה בין התרשימים.

חבר המשפחה העביר את הערותיו של הילד לגורמים בכירים בחברה, עד שהמידע הגיע למנכ״ל רוברט ג׳ורדן. בעקבות זאת הזמינה החברה את ויליאם ואחותו לביקור מיוחד במטה, שם קיבל חובב התעופה הצעיר הזדמנות להתנסות בסימולטור של תא טייס.

בהמשך הבהירה חברת התעופה כי לא מדובר בטעות במדריך, אלא בהבדל הנובע מרמות זום שונות בתצוגת השטח.

