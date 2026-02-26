מפחיד: מרדף של טורף מאיים אחר ילד קטן נקלט במצלמה

פעוט חווה רגעי אימה מחוץ לבית משפחתו בפסדינה שבקליפורניה ביום שני האחרון, כאשר תיעוד ממצלמות אבטחה קלט מפגש מסוכן עם זאב ערבות.

בסרטון נראה הילד בן השלוש יוצא בריצה אל שביל הגישה, נעצר בפתאומיות, ואז מסתובב ונמלט בבהלה תוך שהוא צורח. שניות לאחר מכן מופיע זאב הערבות בפריים כשהוא נע בעקבותיו.

על פי הדיווח של תחנת הטלוויזיה המקומית KABC-TV, אימו של הילד שהייתה בסמוך סיפרה כי בנה יצא דרך השער כפי שהוא נוהג לעשות לפניה. לדבריה, “שמעתי צרחה, והוא חזר בריצה. הוא תפס לי את הרגליים, ואז צרחתי כי ראיתי זאב ערבות גדול”. לאחר הצעקות נראה בעל החיים שב ומתרחק מהמקום.

האם ציינה כי זאבי ערבות אינם מחזה נדיר בשכונה ההררית בדרום קליפורניה, אך לדבריה זו הפעם הראשונה שבה ראתה אותם נכנסים אל תוך שטח הבית. “ראינו אותם בעבר, בדרך כלל הם נשארים ברחוב. לא ממש חששתי. עכשיו אני כבר כן”, אמרה.

זאבי הערבות הם מין מקומי נפוץ בקליפורניה. הם תורמים לאיזון האקולוגי באמצעות הדברת מכרסמים וניקוי פגרים, אך ידועים גם כמי שעלולים לטרוף חיות מחמד קטנות ובמקרים נדירים אף להתקרב לבני אדם.