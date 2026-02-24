ננסי גאת'רי, תושבת אריזונה בת 84, נעדרה מביתה הסמוך לטוסון מאז ה-1 בפברואר, כאשר על פי הדיווחים היא נעלמה ממיטתה במהלך הלילה.

בתה, מגישת תוכנית הבוקר של רשת אן בי סי סוואנה גאת'רי, פרסמה סרטון בו ציינה כי חלפו 24 ימים מאז המקרה. גאת'רי תיארה את התקופה האחרונה כייסורים מתמשכים של דאגה וחשש לגורל אמה, וציינה כי המשפחה נאחזת בתקווה למרות חוסר הוודאות הממושך.

לדברי גאת'רי, "זהו היום ה-24 מאז שאימנו נלקחה בחשכת הלילה ממיטתה". היא הוסיפה כי "כל שעה ודקה ושנייה וכל לילה ארוך מאז היו ייסורים של דאגה לה, ופחד עבורה, וכאב עליה, ובעיקר, פשוט געגוע אליה – פשוט געגוע אליה. אנחנו יודעים שמיליונים מכם התפללו... אנחנו מרגישים את התפילות הללו".

בניסיון להוביל לפריצת דרך בחקירה, הודיעה המשפחה על מתן פרס כספי בסך של עד מיליון דולר עבור כל מידע שיביא למציאתה של האם. תשלום הפרס הותנה בעמידה בקריטריונים של הבולשת הפדרלית בנוגע למתן תגמולים במקרים דומים. גאת'רי הבהירה כי המשפחה זקוקה לידיעה על מקום הימצאה של האם, בין אם היא בחיים ובין אם הלכה לעולמה.

במקביל להצעת הפרס, הודיעה המגישה על תרומה בסך 500,000 דולר למרכז הלאומי לילדים נעדרים ומנוצלים. גאת'רי הסבירה כי ההחלטה לתרום נובעת מההבנה כי משפחות רבות מתמודדות עם סבל דומה של חוסר ודאות. היא קראה לכל מי שמחזיק במידע כלשהו ולא היה בטוח אם למסור אותו, לעשות זאת כעת כדי לסייע למשפחה להגיע להכרעה בנוגע לגורל יקירתם.

"אנו עדיין מאמינים בנס, אנחנו עדיין מאמינים שהיא יכולה לשוב הביתה. תקווה כנגד כל הסיכויים, כפי שאחותי אומרת, אנחנו נושפים על גחלי התקווה", אמרה גאת'רי בפנייתה. היא הוסיפה כי המשפחה ערוכה לכל בשורה: "אנחנו גם יודעים שהיא עשויה להיות אבודה, היא עשויה כבר להיות בעולם אחר, ולשוב הביתה כדי להיות עם א-לוהיה. אם זה מה שנועד להיות, אנחנו נקבל זאת. אבל אנחנו צריכים לדעת איפה היא – אנחנו צריכים שהיא תחזור הביתה".

היא חתמה את דבריה בבקשה מהציבור לסייע בהבאת אמה הביתה, "כדי שנוכל לחגוג את השיבה המפוארת והנסית הביתה, או לחגוג את החיים היפים, האמיצים, מלאי התעוזה והאצילים שהיא חיה".