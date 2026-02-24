אירוע חריג התרחש בטיסה של חברת באטיק אייר המלזית, לאחר ששורה שלמה של מושבים, בהם ישבו נוסעים, קרסה בזמן שהמטוס המריא. כל שורת המושבים, שאמורה להיות מחוברת לרצפת המטוס התנתקה מהמקום, ובמזל לא היו נפגעים.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, הדיילים מיד קפצו כדי לוודא שהנוסעים בסדר לפני שהעבירו אותם למושבים חלופיים - שלמרבה המזל היו כאלה. לא דווח על פצועים בתקרית, אך המקרה מציף מחדש חששות לגבי בטיחות התחזוקה של החברה.

על פי הדיווחים, הבעיה נגרמה ככל הנראה עקב תקלה בהתקנת המושב – על פי ההערכות, יתכן שמסמרים או פינים ננעלו בצורה חלקית או לא חוברו כלל, מה שאפשר למושב לנטות לאחור בעת שינוי העומס בהמראה.

חברת התעופה הודיעה שהיא פתחה בחקירת המקרה, שהינו מחדל בטיחות חמור היות וזמני ההמראה והנחיתה הם הרגישים ביותר בבטיחות הנוסעים.

באטיק אייר, שנוסדה בשנת 2012 כחברת בת של ליון אייר האינדונזית, מפעילה צי של יותר מ-100 מטוסים צרי גוף, הכוללים מטוסי בואינג 737 ומטוסי איירבוס A320. בעבר נחשפו ליקויים בתחזוקת המטוסים של הקבוצה, כולל חוסר תיעוד והתקנת חיישנים לא מדויקים, שבמקרים קודמים הביאו לתקלות חמורות.