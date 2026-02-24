כיכר השבת
מחדל בטיחות חמור

בזמן ההמראה: הנוסעים ישבו בכיסאותיהם ולפתע 'צנחו' אחורה - זה מה שקרה | תיעוד

נוסעים בטיסת Batik Air חוו רגעי בהלה מיד לאחר ההמראה, כאשר שורת מושבים שלמה נפלה לאחור | האירוע קרה בשלב ההמראה הראשוני, אך למרבה המזל הטיסה לא הייתה מלאה, והנוסעים הועברו למושבים אחרים | חברת התעופה הודיעה שהיא פתחה בחקירת המקרה (תעופה)

שורת המושבים שנפלה
שורת המושבים שנפלה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
אירוע חריג התרחש בטיסה של חברת באטיק אייר המלזית, לאחר ששורה שלמה של מושבים, בהם ישבו נוסעים, קרסה בזמן שהמטוס המריא. כל שורת המושבים, שאמורה להיות מחוברת לרצפת המטוס התנתקה מהמקום, ובמזל לא היו נפגעים.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, הדיילים מיד קפצו כדי לוודא שהנוסעים בסדר לפני שהעבירו אותם למושבים חלופיים - שלמרבה המזל היו כאלה. לא דווח על פצועים בתקרית, אך המקרה מציף מחדש חששות לגבי בטיחות התחזוקה של החברה.

על פי הדיווחים, הבעיה נגרמה ככל הנראה עקב תקלה בהתקנת המושב – על פי ההערכות, יתכן שמסמרים או פינים ננעלו בצורה חלקית או לא חוברו כלל, מה שאפשר למושב לנטות לאחור בעת שינוי העומס בהמראה.

חברת התעופה הודיעה שהיא פתחה בחקירת המקרה, שהינו מחדל בטיחות חמור היות וזמני ההמראה והנחיתה הם הרגישים ביותר בבטיחות הנוסעים.

באטיק אייר, שנוסדה בשנת 2012 כחברת בת של ליון אייר האינדונזית, מפעילה צי של יותר מ-100 מטוסים צרי גוף, הכוללים מטוסי בואינג 737 ומטוסי איירבוס A320. בעבר נחשפו ליקויים בתחזוקת המטוסים של הקבוצה, כולל חוסר תיעוד והתקנת חיישנים לא מדויקים, שבמקרים קודמים הביאו לתקלות חמורות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

