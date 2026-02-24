בשעות האחרונות נפוץ ברשתות החברתיות סרטון של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במהלך הריסת בית בנגב, כאשר לסרטון הוצמד תרגום שקרי לאנגלית המציג את השר כשליט דיקטטורי שבא להרוס את בתי הערבים.

כשבן גביר אומר בסרטון "מה שלא חוקי הורסים", הסרטון מתרגם: "אנחנו הורסים כאן, זה הבית שלי".

כשבעלי הבית מתחילים להתווכח עם השר הוא אומר, "אני מרים את החוק מהרצפה". בסרטון מתורגם: "לא איכפת לי, יהודים הם מעל החוק". בהמשך "מתבטא" בן גביר לפי הסרטון השקרי: "היהודים הם בעלי האדמות כאן".

הסרטון זוכה לצפיות רבות ומעורר תגובות אנטישמיות. בין השאר פרסם אותו ערוץ RT הרוסי, יחד עם כלי תקשורת נוספים ברחבי העולם.