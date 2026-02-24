כיכר השבת
סילוף מכוון

"יהודים מעל החוק": סרטון מזויף של בן גביר מעורר אנטישמיות בעולם

סרטון עם תרגום שקרי ומרושע של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפוץ לאחרונה ברשתות החברתיות | "לא איכפת לי, יהודים הם מעל החוק", "מתבטא" השר בסרטון שפורסם בכלי תקשורת שונים (בעולם)

הסרטון עם התרגום השקרי
הסרטון עם התרגום השקרי| צילום: צילום: מתוך רשתות ערביות
הסרטון עם התרגום השקרי (צילום: מתוך רשתות ערביות)

בשעות האחרונות נפוץ ברשתות החברתיות סרטון של השר לביטחון לאומי במהלך הריסת בית בנגב, כאשר לסרטון הוצמד תרגום שקרי לאנגלית המציג את השר כשליט דיקטטורי שבא להרוס את בתי הערבים.

כשבן גביר אומר בסרטון "מה שלא חוקי הורסים", הסרטון מתרגם: "אנחנו הורסים כאן, זה הבית שלי".

כשבעלי הבית מתחילים להתווכח עם השר הוא אומר, "אני מרים את החוק מהרצפה". בסרטון מתורגם: "לא איכפת לי, יהודים הם מעל החוק". בהמשך "מתבטא" בן גביר לפי הסרטון השקרי: "היהודים הם בעלי האדמות כאן".

הסרטון זוכה לצפיות רבות ומעורר תגובות אנטישמיות. בין השאר פרסם אותו ערוץ RT הרוסי, יחד עם כלי תקשורת נוספים ברחבי העולם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

יופי. יש סרטון נגד בן גביר. אז מדוע לא מופץ, ומיד, סרטון נגדי שמביא תרגום מדוחק לדבריו? כי אין אצלנו איש שממוה על הקשר והתגובות לנעשה ברשתות החברתיות. למה? כי הממשלה שלנו עסוקה בשוטויות.
א.ש
מפחיד
ה׳ ישמור עליו

