לפני נאום "מצב האומה" של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הלילה (בין שלישי לרביעי), ועל רקע אותו עיבוי כוחות מסיבי, בכירים איראנים מדגישים כי האופציה הדיפלומטית עדיין על השולחן, אך לא מהססים לאיים נגד הצבא החזק בעולם.

שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר הערב כי "איראן תחדש את השיחות עם ארצות הברית בז'נבה בנחישות - להשגת הסכם הוגן וצודק בזמן הקצר ביותר האפשרי. עמדות ואמונות היסוד שלנו ברורות לחלוטין: איראן לא תשאף לפיתוח נשק גרעיני בכל תנאי. יחד עם זאת, אנחנו לעולם לא נוותר על זכותנו ליהנות מהטכנולוגיה הגרעינית לשלום לטובת עמנו".

לדבריו, "יש לנו הזדמנות היסטורית להגיע להסכם חסר תקדים שיפתור חששות הדדיים ויבטיח אינטרסים משותפים. השגת ההסכם אפשרית, אך רק אם תינתן עדיפות לדיפלומטיה. הוכחנו שנפעל באומץ לשמירת ריבונותנו, ולא נחסוך מאמץ. אותו אומץ נביא גם לשולחן המשא ומתן, שם נשאף להגיע לפתרון סכסוכים בדרכי שלום".

סגן שר החוץ האיראני, מג'יד טכט רוואנצ'י, נאם אף הוא ואמר: "אם יהיה רצון פוליטי מכל הצדדים, אני חושב שניתן להגיע להסכם בהקדם האפשרי. אם תהיה מתקפה נגד איראן, נגיב בהתאם לתכנון ההגנה שלנו. כולם צריכים לדעת שפתיחת מלחמה אפשרית, אך סיומה אינו קל. בנוסף, כל האזור יסבול מהשלכות התוקפנות נגד איראן".

גם מהדי מוחמדי, יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני אמר הערב: "ערב השיחות ביום חמישי, דבר אחד צריך להיות ברור: חישובי איראן, לא משנה כמה לחץ יופעל, לא ישתנו תחת לחץ. כעת, טראמפ חייב להחליט: לשנות את חישוביו ולבחור בדרך חדשה, או להמשיך בדרך הנוכחית שנכשלה".

לדבריו, "לטראמפ יש שתי אפשרויות: האחת היא להמשיך לפעול לפי הנוסחה שאומרת שלחץ אינו מספיק ושאם הוא יגבר מספיק, איראן תשנה את דעתה. השנייה היא להבין סוף סוף שהדרך הזו שגויה מיסודה מול מדינה כמו איראן וחייבת להשתנות".

"איראן הוכיחה בתקופה זו שאין דבר כזה תקיפה מוגבלת. כל תקיפה תוביל לסכסוך נרחב, ותוצאת התקיפה לא תהיה כניעת איראן, אלא מתקפת נגד חסרת תקדים נגד ארצות הברית".