מבוכה דיפלומטית וגאווה איראנית: בזמן שהמשטר באיראן נלחם בהדלפות המידע מהמדינה באמצעות טלפונים לווייניים המחוברים למערכת הלוויינים של סטארלינק, התתקשורת באיראן מדווחת על דיפלומט אירופאי שבמזוודתו נתפסו ה'מכשירים האסורים'. האיראנים אף פרסמו תיעוד מהמקרה.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות 'פארס' המזוהה עם המשטר, דיפלומט אירופאי בכיר שהגיע לאיראן בתחילת החודש סירב להעביר את מזוודתו ותיקו דרך מכשיר השיקוף בעת ​​כניסתו למדינה דרך נמל התעופה הבינלאומי של האימאם ח'ומייני. הוא הצהיר כי כבודתו לא תעבור בדיקה, תוך השתמשות בחסינות דיפלומטית.

על פי הדיווח, הבודק האחראי דרש מהדיפלומט לסרוק את מזוודתו בהתאם לתהליך הדיפלומטי לכניסה למדינה, אך הדיפלומט האירופי סירב להעביר את המטען שלו דרך המכונה.

בעקבות פעולה זו, הקצין במקום ופקידי המכס יזמו את השלב הראשון בהליך המשפטי של החרמת המטען החריג, ובהתאם לתקנות המכס הבינלאומיות, המטען נאטם והוחרם. בעקבות כך, הדיפלומט עזב את איראן במהירות, מבלי לעקוב אחר מצב המטען שלו וללא שימוש בחסינות הדיפלומטית.

לפי טענת האיראנים, מדובר מומחה ביטחון והגנה אשר על פי מסמכים שהודלפו לאתר ויקיליקס, סיפק דוחות מיוחדים על איראן לאמריקאים. על פי מסמכים אלה, הוא סיפק לממשלת ארה"ב דו"ח על תקופת שהותו באיראן, וכן הצעות לגבי נקודות החוזק והחולשה של איראן.

מספר ימים לאחר עזיבתו, דיפלומט נוסף ביקר במכס נמל התעופה האימאם ח'ומייני כדי לעקוב אחר מצב המטען שנתפס. לאחר מכן נערכה פגישה בשדה התעופה בנוכחות דיפלומט אירופאי, נציג ממשרד החוץ ונציג מרשות המכס. במהלך פגישה זו נבדקה תכולת המטען לאחר הסרת החותם בנוכחות הנציגים הרלוונטיים.

על פי ההודעה שפורסמה בפגישה, שלושה מודמים של סטארלינק ושבעה טלפונים לווייניים התגלו כשהם מוסתרים במזוודה. בסופו של דבר, הציוד הוחרם וכניסתו למדינה נמנעה.

כזכור, במהלך המחאות האיראניות, אזרחים הצליחו לעקוף את צנזורת האינטרנט באמצעות מערכת הלוויינים "סטארלינק" של SpaceX, שהובאה למדינה דרך רשתות הברחה מסוכנות, ואפשרה שידור תיעוד מהמחאות לעולם החיצון.

חוקים חדשים שעברו בפרלמנט האיראני קובעים כי שימוש במודם עלול להוביל לשנתיים מאסר, בעוד ייבוא של יותר מעשרה מכשירים "במטרה להתנגד לרפובליקה האסלאמית" עלול לגרור עונש של עד עשר שנות מאסר. במקרים של האשמה בריגול עבור ישראל או ארצות הברית, העונש המקסימלי הוא הוצאה להורג.