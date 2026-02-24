זה נגמר בדם: הטירוף של הצעירים בפקיסטן מזעזע את הרשת

הצעירים בפקיסטן שועטים בכביש| צילום: צילום: רשתות חברתיות
סרטון ויראלי חדש שמופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות מעורר סערה ציבורית רחבה, לאחר שתיעד קבוצת צעירים המבצעים פעלולים מסוכנים בלב כבישים פעילים תוך סיכון חייהם וחיי משתמשי הדרך סביבם.
על פי הדיווחים, התיעוד צולם בפקיסטן, ובמרכזו צעירים המכונים מקומית “צ’אפריס”, שהפכו צירי תנועה עמוסים לזירת תאונה מסוכנת.
בסרטון נראים המשתתפים מבצעים תרגילים אקרובטיים תוך כדי נסיעה, משתוללים בין נתיבים וגורמים לתאונה רבת משתתפים. חלק מהצעירים נפצעו במהלך האירועים, כולל שברים ופגיעות גוף קשות שדורשות טיפול רפואי מורכב.
תופעת ה"צ'אפריס" אינה חדשה, אך נראה כי המרדף אחרי הוויראליות דוחק את הצעירים לקחת סיכונים קיצוניים מאי פעם.
