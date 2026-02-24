כיכר השבת
זלזול בחיי אדם

זה נגמר בדם: הטירוף של הצעירים בפקיסטן מזעזע את הרשת

תיעוד ויראלי של צעירים שיוצרים כאוס מוחלט בכבישי פקיסטן באמצעות פעלולים ושורף את הרשת | גורמי אכיפה מקומיים טוענים ל"מחלה מתפשטת" של זלזול בחיי אדם (חדשות בעולם)

הצעירים בפקיסטן שועטים בכביש
הצעירים בפקיסטן שועטים בכביש| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הצעירים בפקיסטן שועטים בכביש (צילום: רשתות חברתיות)

סרטון ויראלי חדש שמופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות מעורר סערה ציבורית רחבה, לאחר שתיעד קבוצת צעירים המבצעים פעלולים מסוכנים בלב כבישים פעילים תוך סיכון חייהם וחיי משתמשי הדרך סביבם.

על פי הדיווחים, התיעוד צולם בפקיסטן, ובמרכזו צעירים המכונים מקומית “צ’אפריס”, שהפכו צירי תנועה עמוסים לזירת תאונה מסוכנת.

בסרטון נראים המשתתפים מבצעים תרגילים אקרובטיים תוך כדי נסיעה, משתוללים בין נתיבים וגורמים לתאונה רבת משתתפים. חלק מהצעירים נפצעו במהלך האירועים, כולל שברים ופגיעות גוף קשות שדורשות טיפול רפואי מורכב.

תופעת ה"צ'אפריס" אינה חדשה, אך נראה כי המרדף אחרי הוויראליות דוחק את הצעירים לקחת סיכונים קיצוניים מאי פעם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

