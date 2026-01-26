כיכר השבת
עם רכבי יוקרה: צעירי עזה מסכנים חיים בפעלולים קטלניים ברחובות | צפו

תופעה חברתית של מרוצי רחוב ופעלולים מסוכנים ברכבי יוקרה ואופנועים צוברת תאוצה ברצועת עזה, תוך סיכון ממשי לחיי התושבים | תיעודים קשים מהשטח מראים נהגי BMW ואופנועי ספורט מאבדים שליטה ודורסים צופים, במה שנראה כהפקרות מוחלטת ברחובות הצפופים (העולם הערבי)

2תגובות
רצועת עזה - הרכב פוגע באנשים (צילום: רשתות ערביות)

תופעה חברתית תופסת תאוצה ברחובות רצועת בשבועות האחרונים: צעירים יוצאים למירוצי רחוב פראיים ומבצעים פעלולים מסוכנים במכוניות ואופנועים, תוך סיכון חיי עוברי אורח ותושבים.

בתיעוד אחד שהתפרסם ברשתות החברתיות, נראה רכב מסוג BMW מבצע פעלולים מסוכנים ברחוב צפוף, כאשר עשרות צעירים עומדים בצדי הדרך וצופים במופע. ברגע מסוים, הנהג מאבד שליטה על הרכב והמכונית דורסת מספר צופים שעמדו בצד.

רכבי יוקרה ואופנועים - הטרנד שכבש את הרצועה (צילום: רשתות ערביות)

התופעה אינה מוגבלת למקרה בודד. על פי דיווחים מהרצועה, צעירים רבים יוצאים לרחובות בשעות הערב והלילה, חוסמים כבישים ומבצעים מירוצי רכב בלתי חוקיים. חלקם משתמשים במכוניות ספורט יקרות, בעוד אחרים מגיעים על אופנועים מהירים. הקהל שמתאסף לצפות במופעים אלו מונה לעיתים עשרות ואף מאות צעירים. כך נראה החיים ברצועה בין המלחמות ומי יודע אולי עד שמועצת השלום של טראמפ תקום - רק חמאס יכול לחזיר את הסדר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

2
מאיפה יש להם רכבי יוקרה?
1
במה זה שונה ממלחמות שוורים? לפחות הנפגעים הם צופים מרצון.
יהושע

