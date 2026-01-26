רצועת עזה - הרכב פוגע באנשים ( צילום: רשתות ערביות )

תופעה חברתית תופסת תאוצה ברחובות רצועת עזה בשבועות האחרונים: צעירים יוצאים למירוצי רחוב פראיים ומבצעים פעלולים מסוכנים במכוניות ואופנועים, תוך סיכון חיי עוברי אורח ותושבים. בתיעוד אחד שהתפרסם ברשתות החברתיות, נראה רכב מסוג BMW מבצע פעלולים מסוכנים ברחוב צפוף, כאשר עשרות צעירים עומדים בצדי הדרך וצופים במופע. ברגע מסוים, הנהג מאבד שליטה על הרכב והמכונית דורסת מספר צופים שעמדו בצד.

רכבי יוקרה ואופנועים - הטרנד שכבש את הרצועה ( צילום: רשתות ערביות )

התופעה אינה מוגבלת למקרה בודד. על פי דיווחים מהרצועה, צעירים רבים יוצאים לרחובות בשעות הערב והלילה, חוסמים כבישים ומבצעים מירוצי רכב בלתי חוקיים. חלקם משתמשים במכוניות ספורט יקרות, בעוד אחרים מגיעים על אופנועים מהירים. הקהל שמתאסף לצפות במופעים אלו מונה לעיתים עשרות ואף מאות צעירים. כך נראה החיים ברצועה בין המלחמות ומי יודע אולי עד שמועצת השלום של טראמפ תקום - רק חמאס יכול לחזיר את הסדר.