עלי לאריג'אני ביום שישי האחרון ( צילום: רשתות ערביות )

בזמן שמנהיגי איראן (שנותרו) ממשיכים להתרברב ולהפגין ניצחון מדומה, ישראל בחסדי שמים הולמת בהם וכורתת את ראשיהם ומחליפיהם של מחליפיהם. על הכוונת הלילה היה "המנהיג בפועל" של איראן עלי לאריג'אני, שחוסל בתקיפה ממוקדת.

לאריג'אני, שהיה ידוע בשחצנותו, הפגין מתחילת המלחמה אומץ מדומה וניצחון כוזב, וניסה להרשים את האיראנים והעולם כולו - כאשר יצא בחוצות טהרן במסגרת חגיגות 'יום ירושלים האיראני'. מה שנראה, כהצעד שהביא למעשה לחיסולו. רק ביום שישי האחרון, כאשר משרד החוץ האמריקני פרסם פרסם כספי למי שיביא מידע על בכירי המשטר האיראני - וביניהם לאריג'אני, לאריג'אני הגיב ברוב יהירותו וכתב: "האימאם חוסיין, עליו השלום, אמר: "אני רואה את המוות כאושר בלבד, ואת החיים עם המדכאים כאומללות בלבד". הלילה, כאמור, ישראל הגשימה את משאלתו.

הציוץ השחצני

כזכור, הלילה, ה-17 במרץ 2026, חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך לעיר הבירה טהרן.

לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי. לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.

במסגרת תפקידו, לאריג׳אני הוביל את התיאום המדיני-ביטחוני של משטר הטרור האיראני ועסק בניהוג הפעילות הבין-לאומית. במהלך גל המחאות האחרון נגד המשטר באיראן, לאריג׳אני הוביל פעולות אכיפה ודיכוי אלימות ואף פיקח אישית על הטבח הבוצע נגד המפגינים האיראניים.

חיסולו של לאריג׳אני מצטרף לחיסולם של עשרות מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה״ל חיסל במבצע 'שאגת הארי', ומהווה פגיעה נוספת ביכולות ההנהגה האיראנית לנהל ולתאם את פעילותו נגד מדינת ישראל.