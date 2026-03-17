כיכר השבת
משאלתו הוגשמה במלואה

שחצן וקיצוני דתי: זה מה שכתב לאריג'אני  על הכוונה לחסלו - רק לפני יומיים

רבות דובר על ה'היבריס' של מנהיגי משטר האייתוללות - אלו שעדיין נותרו, כאשר אחד המובילים שבהם היה עלי לאריג'אני שחוסל הלילה בתקיפה ממוקדת | אך לפני יומיים, השתחצן לאריג'אני על הכוונה לחסלו וכתב: "המוות עבורי הוא אושר" | הלילה, הגשימה ישראל את משאלתו (העולם הערבי)

4תגובות
עלי לאריג'אני ביום שישי האחרון (צילום: רשתות ערביות )

בזמן שמנהיגי (שנותרו) ממשיכים להתרברב ולהפגין ניצחון מדומה, ישראל בחסדי שמים הולמת בהם וכורתת את ראשיהם ומחליפיהם של מחליפיהם. על הכוונת הלילה היה "המנהיג בפועל" של איראן עלי לאריג'אני, שחוסל בתקיפה ממוקדת.

לאריג'אני, שהיה ידוע בשחצנותו, הפגין מתחילת המלחמה אומץ מדומה וניצחון כוזב, וניסה להרשים את האיראנים והעולם כולו - כאשר יצא בחוצות טהרן במסגרת חגיגות 'יום ירושלים האיראני'. מה שנראה, כהצעד שהביא למעשה לחיסולו.

רק ביום שישי האחרון, כאשר משרד החוץ האמריקני פרסם פרסם כספי למי שיביא מידע על בכירי המשטר האיראני - וביניהם לאריג'אני, לאריג'אני הגיב ברוב יהירותו וכתב: "האימאם חוסיין, עליו השלום, אמר: "אני רואה את המוות כאושר בלבד, ואת החיים עם המדכאים כאומללות בלבד". הלילה, כאמור, ישראל הגשימה את משאלתו.

הציוץ השחצני

כזכור, הלילה, ה-17 במרץ 2026, חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך לעיר הבירה טהרן.

לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי. לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.

במסגרת תפקידו, לאריג׳אני הוביל את התיאום המדיני-ביטחוני של משטר הטרור האיראני ועסק בניהוג הפעילות הבין-לאומית. במהלך גל המחאות האחרון נגד המשטר באיראן, לאריג׳אני הוביל פעולות אכיפה ודיכוי אלימות ואף פיקח אישית על הטבח הבוצע נגד המפגינים האיראניים.

חיסולו של לאריג׳אני מצטרף לחיסולם של עשרות מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה״ל חיסל במבצע '', ומהווה פגיעה נוספת ביכולות ההנהגה האיראנית לנהל ולתאם את פעילותו נגד מדינת ישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מדינת ישראל מוכנה להגשים את החלומות הללו לכל שונאיה.
יהודי פשוט
3
מצוין למי עוד להגשים חלומות מסוג זה? לא דפוקים האיראנים האלה...
רחל
2
כן יאבדו אויבך השם
מיכל
1
נראה אותו נהנה שם
חחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר