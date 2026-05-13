נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח בביקור רשמי ראשון בסין מזה כמעט עשור, כשהוא מלווה באילון מאסק וטים קוק.

במוקד השיחות: המלחמה במזרח התיכון ודרישה לפתיחת השוק הסיני לחברות אמריקאיות.

בימים שקדמו לביקורו של הנשיא טראמפ, גבר החשש מפני כניסה של חברות רכב סיניות לשוק האמריקני, דבר שהנשיא הביע בו תמיכה בעבר ועלול לגרום למשבר בכלכלת הרכב האמריקנית לטענת המבקרים.

הביקור, שהיה אמור להיערך כבר בחודש מרץ האחרון, נדחה בצל הלחימה באיראן והמצור הימי במיצרי הורמוז.

​טראמפ בחר להגיע לסין בליווי פמליה יוצאת דופן הכוללת את בנו אריק ואת בכירי תעשיית הטכנולוגיה והפיננסים האמריקאית, בהם אילון מאסק, טים קוק וג'נסן הואנג. הנשיא הבהיר כי בכוונתו לדרוש מהמנהיג הסיני הסרת חסמים כלכליים עבור החברות המלוות אותו.

​"אבקש מהנשיא שי, מנהיג בעל יכולת יוצאת דופן, 'לפתוח' את סין כדי שהאנשים המבריקים האלה יוכלו לחולל את הקסם שלהם", כתב טראמפ ברשת החברתית טרם הגעתו. הוא הוסיף כי צעד זה יסייע להביא את סין לרמה גבוהה עוד יותר.

​בנוגע למתיחות הביטחונית במזרח התיכון, הפגין טראמפ ביטחון עצמי רב והמעיט בחשיבות התיווך הסיני מול טהראן. "אני לא חושב שאנחנו זקוקים לעזרה כלשהי עם איראן", אמר לכתבים בוושינגטון לפני המראתו.

​הנשיא התייחס למצור האמריקאי על נמלי איראן וציין כי "אתם מסתכלים על המצור, אין בעיה. הם קיבלו הרבה מהנפט שלהם מהאזור הזה. לא הייתה לנו שום בעיה, והוא (שי) היה חבר שלי".

​קבלת הפנים בנמל התעופה בבייג'ינג הייתה רשמית ומפוארת, וכללה משמר כבוד צבאי ותזמורת. את פניו של טראמפ קיבל סגן נשיא סין, האן ג'נג, מחווה המעידה על החשיבות הרבה שמייחס הממשל המקומי לביקור.

​מדובר בביקורו הראשון של טראמפ בסין מאז שנת 2017, והוא מתקיים בבירה מאובטחת היטב. במהלך שהותו צפוי הנשיא לבקר במתחם ג'ונגננהאי, מקום מגוריהם ועבודתם של ראשי המשטר הסיני, לצד קיום דיונים בנושאי טאיוואן ומלחמת הסחר.