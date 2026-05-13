"צריח קטלני": כך מרסק ההאמר החדש את נחילי הרחפנים של רוסיה

האמר בשדה הקרב | צילום: צילום: חיל המילואים צבא ארה"ב

השימוש הקטלני ברחפנים בשדות הקרב של אוקראינה טלטל את נאט"ו והוביל לשינוי דוקטרינרי מהותי. בתגובה לאיום הגובר, צבא ארצות הברית הסב את רכב ההאמר המוכר למכונת מלחמה ייעודית נגד כטמ"מים, תוך שהוא מוותר על טילים יקרים לטובת אמצעים קינטיים זולים וזמינים.

המערכת החדשה מאפשרת למפעיליה להשמיד מטרות זריזות בדיוק רב, ולשתק את טקטיקת "נחילי הרחפנים" שהפכה לסיוט של השריון המודרני. הפתרון האמריקאי מייצג מעבר ממערכות הגנה מורכבות ויקרות לגישה מבצעית גמישה ומיידית.

חיילי הנחתים מפעילים מזל"טים ורחפנים ( צילום: חיל הנחתים של ארצות הברית. )

צריח CROWS: טכנולוגיה קטלנית בגובה העיניים לב המערכת הוא עמדת הנשק המשוכללת הנשלטת מרחוק (CROWS - Common Remotely Operated Weapon Station). המערכת מאפשרת למפעיל מתוך הרכב הממוגן לנהל אש מקלעים כבדים כנגד איומים אוויריים בגובה נמוך, תוך שהוא נשאר מוגן מפני אש חוזרת. המעבר מטכנולוגיית טילים מורכבת למקלעים מונחי חיישנים מעניק לצבא כוח אש זמין שאינו תלוי בשרשראות אספקה יקרות. היכולת לספק הגנה גמישה בשטח האש, ללא צורך בתחמושת מתקדמת ויקרה, הופכת את המערכת לפתרון אידיאלי למציאות המבצעית החדשה.

"צריח קטלני": המכונה האמריקאית שמנטרלת נחילי רחפנים ( צילום: צבא ארה"ב | סמל רפאל ברמבילה פלאיו )

ניסוי באש חיה: המסר המהדהד לרוסיה

הצבא האמריקני לא בזבז זמן ושלח את ההאמר המשופר לניסוי מבצעי בליטא, על גבול המובלעת הרוסית קלינינגרד. בתנאי שטח מאתגרים, תורגלה יכולת הרכב להשתלב במערך הגנה רב-שכבתי מול איומי כטמ"מים.

הניסוי הוכיח כי "צייד הכטמ"מים" מסוגל לפעול באופן עצמאי לאורך קווי גבול ארוכים ולספק הגנה אקטיבית מול ניסיונות חדירה אוויריים עוינים. המיקום הגיאוגרפי של הניסוי - בסמוך למובלעת רוסית - משדר מסר ברור על היכולות החדשות של נאט"ו.

חיל הנחתים מפעילים כטב"ם ( צילום: חיל הנחתים של ארצות הברית. )

מיחזור מבצעי: לנצח עם מה שיש במלאי

היתרון האסטרטגי המרכזי של הפרויקט טמון בניצול מלאי רכבי ההאמר הקיים. במקום להמתין לעסקאות רכש שיימשכו שנים, צבא ארה"ב מצייד רכבים קיימים בטכנולוגיה מבצעית שכבר נמצאת בשימוש רחב בשדה הקרב.

זהו פתרון מהיר וזול שמעניק למדינות נאט"ו כוח אש מיידי מול הכטמ"מים המתאבדים, מבלי לקרוע את תקציבי הביטחון המוגבלים של אירופה. הגישה של שדרוג פלטפורמות קיימות במקום רכש חדש מאפשרת פריסה מהירה ויעילות תפעולית גבוהה.

מוכנות ארטילרית בלתי ניתנת לעצירה ( צילום: רס"ר לוק וילסון, הדף הרשמי של צבא ארה"ב )

העתיד של הלחימה היבשתית: שליטה ברום הקרוב

ה-Humvee Drone Hunter מייצג רק את ההתחלה של שינוי דוקטרינרי רחב בנאט"ו. הברית מבינה כי העליונות בשדה הקרב העתידי תלויה ביכולת לשלוט במרחב האווירי המיידי שמעל הכוחות הקרקעיים.

המודל האמריקאי של הגנה ניידת ואקטיבית נגד רחפנים צפוי להפוך לסטנדרט עולמי, המבטיח שהשריון והחי"ר לא יישארו חשופים מול איומים זולים אך קטלניים. הלקח מאוקראינה ברור: מי ששולט ברום הנמוך - שולט בשדה הקרב.