ספינת המשא הרוסית Ursa Major נשאה רכיבים לשני כורים גרעיניים המיועדים לצוללות בעת שטבעה בנסיבות מסתוריות מול חופי ספרד, כך לפי דיווח של CNN.

לפי הדיווח, קפטן הספינה, איגור אניסימוב, הודה בחקירתו כי המטען, שהוצהר רשמית כציוד תמים, כלל למעשה "רכיבים לשני כורים גרעיניים הדומים לאלו המשמשים בצוללות".

​הדיווח, המבוסס על חקירה של רשת CNN שפורסמה היום (שלישי), מעלה חשד כי המשלוח נועד להגיע לנמל ראסון בצפון קוריאה.

לפי הערכות המודיעין, מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי שהעניקה מוסקבה למשטר בפיאנגיאנג, בתמורה לשליחת אלפי חיילים צפון קוריאנים לסיוע במלחמה באוקראינה חודשיים קודם לכן.

​האירוע התרחש ב-23 בדצמבר 2024, כ-60 מיילים מחופי קרטחנה. לאחר שהספינה האטה באופן פתאומי, אירעו בה שלושה פיצוצים שהובילו למותם של שני אנשי צוות ולנטישת הכלי. כוחות חילוץ ספרדיים שהגיעו למקום נתקלו בדרישה אגרסיבית מצד ספינת מלחמה רוסית שהוצמדה לאונייה, להתרחק מהאזור ולהשיב את הניצולים באופן מיידי.

​בדיקות מאוחרות גילו חור בגודל של כחצי מטר בגוף הספינה, כאשר המתכת כופפה כלפי פנים. חברת "אובורונלוגיסטיקה", בעלת הספינה, הגדירה את המקרה כ-"מתקפת טרור ממוקדת" ומסרה כי "סיפון הכלי היה זרוע ברסיסים".

מומחים מעריכים כי הנזק נגרם מטורפדו מתקדם או ממוקם שהוצמד לדופן, בניסיון לסכל את העברת הטכנולוגיה הרגישה.

​התנהלות ממשלת ספרד ספגה ביקורת מצד מחוקקים מקומיים בשל חוסר שקיפות. חבר הפרלמנט חואן אנטוניו רוחאס מנריקה ציין כי "כשמישהו לא מספק בבירור ובמלאו את המידע שאתה מבקש, אתה לפחות חושד שהוא מסתיר משהו". לדבריו, "אני חושב שלמישהו יש את הקופסה השחורה. אבל אנחנו לא יודעים אם זו ספרד או אם הרוסים עצמם איתרו אותה".

​מאז הטביעה, תועדה פעילות צבאית ענפה באזור. מטוסים אמריקאיים לאיסוף נשורת גרעינית חגו מעל הנקודה, וספינת הריגול הרוסית "ינטאר" שהתה מעל השברים במשך חמישה ימים.

במהלך שהותה נרשמו ארבעה פיצוצים תת-ימיים נוספים, מה שמעלה את החשד כי רוסיה פעלה להשמדת המטען הגרעיני על קרקעית הים כדי למנוע את חשיפתו.