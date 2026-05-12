8 שעות של גיהנום: שישה אנשים מתו בתוך ה"תנור" הנייד

טרגדיה קשה נחשפה ביום ראשון השבוע במסוף הרכבת של חברת "יוניון פסיפיק" בעיר לארדו שבטקסס, סמוך לגבול עם מקסיקו, כאשר עובד של חברת הרכבות גילה את גופותיהם של שישה בני אדם בתוך מכולת מטען.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות AP, רשויות החוק הפדרליות פתחו בחקירה מאומצת תחת החשד כי מדובר בניסיון הברחת בני אדם שהשתבש והוביל למותם של המהגרים בנסיבות מחרידות.

החוקרים פועלים כעת בשיתוף פעולה עם משטרת לארדו ויחידת ה"טקסס ריינג'רס" כדי להתחקות אחר מסלול המכולה ולזהות את האחראים להעלאת המהגרים עליה.

לפי הדיווח, ד"ר קורין שטרן, החוקרת הרפואית של מחוז ווב, מסרה כי בדיקות ראשוניות מצביעות על כך שהקורבנות מצאו את מותם כתוצאה מהיפרתרמיה - מכת חום קיצונית. בנתיחה ראשונה שבוצעה בגופתה של אישה מקסיקנית בת 29, נקבע רשמית כי מדובר במוות בתאונה כתוצאה מהחום הכבד.

ד"ר שטרן העריכה כי בהתבסס על הממצאים בזירה, המהגרים נכנעו לתנאים הקשים ומתו בתוך פחות משמונה שעות מרגע שנלכדו במכולה. בזירה נמצאו תעודות זהות ומכשירים סלולריים המעידים כי ההרוגים הם אזרחי מקסיקו והונדורס, אך הזיהוי הסופי מתבצע כעת באמצעות טביעות אצבע בשיתוף עם משמר הגבול האמריקני.

העיר לארדו נחשבת לאחד מנמלי היבשה העמוסים ביותר לסחר בגבול ארה"ב-מקסיקו, ומשמשת מזה שנים מוקד מרכזי לניסיונות הברחה בלתי חוקיים. הברחת בני אדם באמצעות רכבות היא אתגר מתמשך עבור הרשויות, שכן הרכבות הנוסעות צפונה נוהגות להאט או לעצור בצד המקסיקני של הגבול, מה שמאפשר למבריחים להחביא אנשים או סחורה אסורה בתוך הקרונות. למרות אמצעי אכיפה מתקדמים שהציבה חברת הרכבות, הכוללים שערים הסורקים את המכולות ומצלמים אותן כדי לאתר חריגות, המקרה הנוכחי מוכיח כי המבריחים מוסיפים למצוא פרצות מסוכנות.

האירוע המחריד מעורר זיכרונות קשים בקרב תושבי טקסס, לאחר שבשנה שעברה נגזרו מאסרי עולם על שני מבריחים שהיו מעורבים בפרשה הקטלנית ביותר בתולדות המדינה, בה מצאו את מותם 53 מהגרים שננטשו בתוך משאית לוהטת בסן אנטוניו בשנת 2022.

ד"ר שטרן ציינה כי מקרי מוות של מהגרים הם תופעה נפוצה באזור הכיסוי של משרדה, הכולל עשרה מחוזות לאורך הגבול, והוסיפה כי באביב הנוכחי נרשמה עלייה במספר המקרים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. חברת הרכבות "יוניון פסיפיק" מסרה כי היא מביעה צער עמוק על התקרית ומשתפת פעולה באופן מלא עם גורמי אכיפת החוק.