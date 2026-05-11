כיכר השבת
כולם היו בהלם 

מקרון עלה לפתע לבמה ואיבד את העשתונות: "היי! היי! זה לא מתקבל על הדעת!"

נשיא צרפת עמנואל מקרון שזומן לכנס בקניה במסגרת ביקורו באפריקה איבד את העשתונות כאשר הקהל דיבר בקול רם למרות הדובר שעמד על הבמה באותה עת | נשיא צרפת, בהתנהגות שיש תיארו כמתנשאה, התערב למרות שלא הגיע תורו לדבר, עלה לפתע לבמה וזעם על המשתתפים (בעולם) 

מקרון עולה לבמה| צילום: צילום: bfmtv לפי חוק שימוש הוגן

נשיא צרפת עמנואל מקרון התנהג באופן שנוי במחלוקת במהלך כנס באפריקה, כאשר החליט על דעת עצמו לעלות לבימת הדוברים למרות שלא הוזמן, קטע את דברי המדברים וזעם על הקהל שדיבר יותר מדי והפריע לנאום.

בתיעוד שפורסם בערוץ bfmtv, נראה נשיא צרפת ניגש לפתע לפודיום למרות שלא הוזמן. מנהלת הכנס שנראית בהלם אמרה לו: "כבר? אבל עוד לא הגיע התור שלך?

מקרון ביקש את המיקרופון ואמר: "היי! היי! אני מצטער חברים, אבל זה בלתי אפשרי לדבר על תרבות ולהביא אנשים כל כך מעוררי השראה שיבואו לכאן לשאת דברים עם רעש כזה", הטיח מקרון בנוכחים. הנשיא הוסיף בטון תקיף כי "זה חוסר כבוד מוחלט", כשהוא דורש מהקהל להפגין קשב כלפי הדוברים על הבמה.

מקרון לא הסתפק בנזיפה הכללית והציב אולטימטום למשתתפים המפריעים. "אם אתם רוצים לקיים שיחות צדדיות או לדבר על מישהו אחר – יש לכם חדרים ייעודיים לכך או שפשוט תצאו החוצה", הבהיר הנשיא. הוא הדגיש כי מי שבוחר להישאר באולם מחויב לנהוג לפי הכללים ולהקשיב לדברים הנאמרים.

לאחר דבריו, שב הנשיא למקומו לקול מחיאות כפיים סוערות מהקהל, שקיבל את דבריו בהבנה. מנחת האירוע סיכמה את המתרחש בפני הנוכחים ואמרה כי "וזה, גבירותיי ורבותיי, נקרא מנהיגות", בטרם המשיך הדובר האפריקאי בדבריו באווירה שקטה יותר.

למרות התגובה החיובית של המשתתפים ומנהלת הכנס, אחרים הביעו ביקורת על התנהלותו של מקרון שהפריע למעשה יותר מאשר אלו שדיברו בכנס.

"זה קצת מתנשא מצד נשיא צרפת, ראש המדינה הקולוניאלית ביותר בהיסטוריה של העולם אל מול נתיני הרפובליקה לשעבר. מעניין אם הוא היה מתנהג כך גם בוושינגטון".

