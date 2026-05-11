100 דולר לחבית: נושאת המטוסים הגרעינית והמלחמה על הנפט

נושאת המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

נושאת המטוסים הגרעינית 'שארל דה גול', ספינת הדגל של הצי הצרפתי, מפליגה כעת לעבר דרום ים סוף כחלק מקואליציה אירופית חדשה. בליווי ספינות קרב מאיטליה ומהולנד, המשימה ברורה: הקמת כוח ימי להבטחת חופש השיט במצרי הורמוז, שנחסמו לתנועה חופשית.

מדובר בצעד המאותת על שינוי מדיניות חריף מצד אירופה ועל נכונות להתערבות צבאית ישירה באזור. הפריסה הנוכחית היא חלק מיוזמה רחבה יותר לייצוב המצב האסטרטגי במצרים ולבלימת הידרדרות מעשי האיבה. מחיר הנפט שובר שיאים ודוחק את אירופה לפעולה הטריגר לשינוי המדיניות האירופי הוא כלכלי מובהק. עם חציית רף 100 הדולרים לחבית נפט, הבינו בפריז ובלונדון כי האינטרסים הלאומיים שלהן מאוימים באופן ישיר. בנשיאות צרפת הבהירו כי הנזק לכלכלה העולמית מחמיר, וכי לא ניתן עוד לעמוד מנגד בזמן שהנתיב הימי הקריטי משותק. יפתחו במלחמה בקרוב? איראן מציגה "צי היתושים" חי ועוקץ דני שפיץ | 13:10 המהלך מגיע על רקע ביקורת חריפה מכיוון הבית הלבן על גרירת הרגליים של היבשת. כעת, כשהכוח הימי הדומיננטי מתקרב ליעדו, העיניים כולן נשואות לים סוף בציפייה לראות כיצד ישפיע המהלך על מאזן האימה האזורי.

ראיון עם האדמירל | צילום: צבא צרפת

עליונות אווירית וגמישות מבצעית בלב ים

ה'שארל דה גול', מפלצת פלדה במשקל 42 אלף טונות, נושאת על סיפונה את מטוסי הקרב המתקדמים 'ראפאל M' ומערכות הגנה מסוג טילי ASTER. ייחודה של נושאת המטוסים טמון ביכולתה להפעיל גם מטוסי קרב אמריקניים מסוג F-18, מה שמעניק לקואליציה גמישות מבצעית חסרת תקדים.

על פי הנמסר, התיאום ההדוק בין בעלות הברית מול האיומים המשתנים באזור המפרץ הפרסי מהווה יתרון משמעותי. נחיתה על נושאת מטוסים נחשבת לאחד האתגרים המורכבים ביותר עבור טייסי קרב, כפי שתיאר אדמירל בצי הצרפתי את רגעי ההיסוס הראשונים מול המשימה התובענית.

מסר ברור לטהראן: חופש השיט אינו למכירה

המטרה המוצהרת של הקואליציה היא להרחיב את אפשרויות הפעולה הצבאיות ולהבהיר לאיראן כי אירופה לא תאפשר פגיעה בחוק הבינלאומי. המהלך מגיע בעקבות תקופה ממושכת שבה ענקית הספנות הדנית מארסק השבתה את המסלול דרך הים האדום בשל תקיפות החות'ים.

יצוין כי בניגוד לנושאות מטוסים אמריקניות שהשלימו פריסות ממושכות באזור, הקואליציה האירופית מציעה נוכחות חדשה ומגוונת. הפריסה הצרפתית מלווה בפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים, כולל מערכות זיהוי צוללות ומוקשים קוונטיות שפותחו על ידי חברות אירופיות.

המסר לטהראן ברור: חופש השיט במצרים אינו למכירה, ואירופה מוכנה לגבות את עמדתה בכוח צבאי משמעותי. עדכונים נוספים בהמשך.