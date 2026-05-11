כיכר השבת
אוסות נוסח הודו

מרכבת ענק בגובה 18 מטרים איבדה שיווי משקל וריסקה המונים

חגיגה מקומית מסורתית בטאמיל נאדו הפכה לטרגדיה בשידור חי, כאשר מבנה עץ אדיר קרס על מאות המשתתפים ההמומים | שניות ספורות הפרידו בין מחול ססגוני לבין זירת אסון רוויית פצועים והרס (חדשות בעולם)

המרכבה ההודית קורסת (צילום: רשתות חברתיות)

הדרמה התרחשה במהלך תהלוכה מסורתית בוולור שבדרום הודו, כאשר רכב טקסי מסיבי בגובה של כ-18 מטרים נישא בלב קהל רב. המבנה, שמשקלו נאמד בטונות רבות, החל לפתע לאבד את יציבותו תוך כדי תנועה.

בתיעודים המזעזעים מהזירה, נראה מבנה העץ העצום מיטלטל מצד לצד בחוסר שליטה. שניות בודדות לפני ההתרסקות, המבנה כמעט פגע בקווי מתח גבוה המתוחים מעל הרחוב הצפוף, דבר שהיה עלול להוביל לאסון כבד עוד יותר. בסופו של דבר, המבנה קרס בעוצמה אדירה ישירות על המשתתפים שמילאו את נתיב התהלוכה.

האירוע הותיר אחריו שובל של הרס ובהלה גדולה. על פי הדיווחים, לפחות שבעה בני אדם נפצעו בתקרית, וישנם דיווחים על אבדות בנפש כתוצאה מההתרסקות הישירה של מבנה הענק על הקהל. מה שהיה אמור להיות שיאו של טקס מקומי ססגוני הסתיים במראות קשים של חילוץ פצועים מבין הריסות העץ.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

