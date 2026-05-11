מרכבת ענק בגובה 18 מטרים איבדה שיווי משקל וריסקה המונים

המרכבה ההודית קורסת ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע הותיר אחריו שובל של הרס ובהלה גדולה. על פי הדיווחים, לפחות שבעה בני אדם נפצעו בתקרית, וישנם דיווחים על אבדות בנפש כתוצאה מההתרסקות הישירה של מבנה הענק על הקהל. מה שהיה אמור להיות שיאו של טקס מקומי ססגוני הסתיים במראות קשים של חילוץ פצועים מבין הריסות העץ.