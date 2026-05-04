כיכר השבת
צעידה תיאטרלית

מסר של הרתעה: פקיסטן חגגה שנה לניצחון על הודו במפגן צבאי אגרסיבי

אלפי אזרחים נהרו לגבול כדי לציין שנה לניצחון במבצע על הודו במפגן צבאי ססגוני | הטקס, הידוע בצעידה התיאטרלית והחריגה שלו, שימש השנה גם כהפגנת אחדות לאומית וגיבוי מלא לכוחות המזוינים (חדשות בעולם)

חיילים במצעד בפקיסטן (צילום: מסך)

הטקס שנערך בגבול הודופקיסטן אינו מצעד צבאי רגיל, אלא מופע סמלי המתקיים כבר שנים ומושך אליו קהל רב ותיירים.

הצופים בטקס זכו לראות את החיילים הפקיסטנים מבצעים את הצעידה המפורסמת הכוללת הרמת רגליים גבוהה במיוחד, תנועות חדות וכמעט "אגרסיביות", ופתיחה וסגירה דרמטית של שער הגבול. למרות המראה הקיצוני וה"מוזר" לעיתים, מדובר במופע מתואם בין הצדדים שנועד להפגין משמעת, עוצמה והרתעה.

השנה, הטקס קיבל משנה תוקף כציון דרך למבצע הצבאי מול הודו. המשתתפים, שכללו פוליטיקאים, סטודנטים, מנהיגי דת וגיבורים לאומיים, הניחו פרחים באנדרטאות לזכר חללי המבצע ונשאו תפילות.

קריאות "צבא פקיסטן זנדאבאד" (יחי צבא פקיסטן) הדהדו במתחם, בעוד האזרחים הצהירו כי המדינה עומדת כ"קיר מוצק" לצד צבאה.

הנוכחים בטקס הדגישו כי התגובה החזקה של הצבא במהלך המבצע אילצה את האויב לסגת ולימדה אותו לקח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

חחחחחח קורעים נראים כמו הבן שלי בן 3 שמנסה לרקוד בלט
