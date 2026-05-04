חיילים במצעד בפקיסטן ( צילום: מסך )

הטקס שנערך בגבול הודו–פקיסטן אינו מצעד צבאי רגיל, אלא מופע סמלי המתקיים כבר שנים ומושך אליו קהל רב ותיירים.

הצופים בטקס זכו לראות את החיילים הפקיסטנים מבצעים את הצעידה המפורסמת הכוללת הרמת רגליים גבוהה במיוחד, תנועות חדות וכמעט "אגרסיביות", ופתיחה וסגירה דרמטית של שער הגבול. למרות המראה הקיצוני וה"מוזר" לעיתים, מדובר במופע מתואם בין הצדדים שנועד להפגין משמעת, עוצמה והרתעה. השנה, הטקס קיבל משנה תוקף כציון דרך למבצע הצבאי מול הודו. המשתתפים, שכללו פוליטיקאים, סטודנטים, מנהיגי דת וגיבורים לאומיים, הניחו פרחים באנדרטאות לזכר חללי המבצע ונשאו תפילות.

קריאות "צבא פקיסטן זנדאבאד" (יחי צבא פקיסטן) הדהדו במתחם, בעוד האזרחים הצהירו כי המדינה עומדת כ"קיר מוצק" לצד צבאה.

הנוכחים בטקס הדגישו כי התגובה החזקה של הצבא במהלך המבצע אילצה את האויב לסגת ולימדה אותו לקח.