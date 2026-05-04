דונלד טראמפ תמיד היה ידוע כמי שאינו זקוק לשעות שינה רבות, אך נתונים חדשים מראים כי הפעילות הלילית שלו ברשת החברתית "Truth Social" שוברת שיאים חדשים.

על פי ניתוח של ה-Daily Beast, הנשיא פרסם לא פחות מ-565 פוסטים במהלך חודש אפריל האחרון, ממוצע של כ-18 פוסטים ביום. מדובר בכמות כפולה מזו שפרסם באפריל 2018, במהלך כהונתו הראשונה בבית הלבן.

ציוצים ב-4 לפנות בוקר ואיומים על איראן

הנתון המדאיג ביותר שעולה מהדו"ח הוא ששליש מהפוסטים הללו מתרחשים בשעות הלילה המאוחרות. ב-13 באפריל, למשל, בשעה 2:49 לפנות בוקר, פרסם טראמפ תמונה שנויה במחלוקת המציגה אותו כדמות דמוית אותו האיש הנוצרי, פוסט שעורר זעם משני צדי המתרס הפוליטי ונמחק מאוחר יותר.

פי 3 במחיר: המשבר שאיראן כבר לא מצליחה להסתיר דני שפיץ | 09:45

במועד אחר, ב-29 באפריל בשעה 4:00 לפנות בוקר, פרסם הנשיא תמונה שלו אוחז ברובה אוטומטי על רקע פיצוצים עם הכיתוב "לא עוד מר נחמד", איום ישיר על איראן.

בלילה שבין ה-17 ל-18 באפריל, רשם טראמפ "מסע פרסום" אינטנסיבי במיוחד: הוא החל לפרסם ב-20:40 בערב והמשיך ברצף של 27 פוסטים עד שעות הבוקר המוקדמות, כולל שמונה פוסטים לאחר השעה 1:00 בלילה.