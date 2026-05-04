דונלד טראמפ תמיד היה ידוע כמי שאינו זקוק לשעות שינה רבות, אך נתונים חדשים מראים כי הפעילות הלילית שלו ברשת החברתית "Truth Social" שוברת שיאים חדשים.
על פי ניתוח של ה-Daily Beast, הנשיא פרסם לא פחות מ-565 פוסטים במהלך חודש אפריל האחרון, ממוצע של כ-18 פוסטים ביום. מדובר בכמות כפולה מזו שפרסם באפריל 2018, במהלך כהונתו הראשונה בבית הלבן.
ציוצים ב-4 לפנות בוקר ואיומים על איראן
הנתון המדאיג ביותר שעולה מהדו"ח הוא ששליש מהפוסטים הללו מתרחשים בשעות הלילה המאוחרות. ב-13 באפריל, למשל, בשעה 2:49 לפנות בוקר, פרסם טראמפ תמונה שנויה במחלוקת המציגה אותו כדמות דמוית אותו האיש הנוצרי, פוסט שעורר זעם משני צדי המתרס הפוליטי ונמחק מאוחר יותר.
במועד אחר, ב-29 באפריל בשעה 4:00 לפנות בוקר, פרסם הנשיא תמונה שלו אוחז ברובה אוטומטי על רקע פיצוצים עם הכיתוב "לא עוד מר נחמד", איום ישיר על איראן.
בלילה שבין ה-17 ל-18 באפריל, רשם טראמפ "מסע פרסום" אינטנסיבי במיוחד: הוא החל לפרסם ב-20:40 בערב והמשיך ברצף של 27 פוסטים עד שעות הבוקר המוקדמות, כולל שמונה פוסטים לאחר השעה 1:00 בלילה.
נרדם בישיבות קבינט?
הפעילות הלילית הענפה הזו מגיעה בזמן שטראמפ נצפה מספר פעמים כשהוא עוצם את עיניו במהלך פגישות רשמיות ואירועי עיתונות. בדצמבר האחרון, נראה הנשיא עוצם עיניים בזמן שצוותו הציג הישגים בישיבת קבינט. בעוד שדובר הבית הלבן, דייוויס אינגל, הגן על הפוסטים וטען כי "העם האמריקאי מעריך את התובנות הישירות שלו", מומחי שינה פחות אופטימיים.
רופא שינה שצוטט ב-Daily Beast קבע כי "אין סיכוי שטראמפ זוכה לשינה בריאה", והשווה את הרגלי הפרסום שלו לאלו של "מתבגר עם טינה". מנגד, מגישת פוקס ניוז, לורה אינגרהם, יצאה להגנתו וטענה כי "כולנו יודעים שהוא לא ישן... אם אתה ישן שלוש או ארבע שעות בלילה, סביר להניח שתעצום עיניים אם מישהו מדבר יותר מדי זמן".
0 תגובות