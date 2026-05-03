סגן ראש סגל הבית הלבן פרסם תיעוד של מרקו רוביו מתפעל את עמדת המוזיקה לצד די-ג'יי מקצועי במהלך אירוע פרטי.

​סגן ראש סגל הבית הלבן, דן סקבינו, פרסם הלילה (שבת לראשון) תיעוד ברשת החברתית X שבו נראה שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כשהוא מתפקד כדי-ג'יי במהלך חתונה משפחתית.

הסרטון, שהפך לוויראלי תוך זמן קצר, מציג פן בלתי רשמי של השר הנחשב לאחת הדמויות המרכזיות והעסוקות ביותר בממשל טראמפ הנוכחי, ואולי גם המועמד העתידי לרשת את כסאו של טראמפ.

​בסרטון נראה רוביו כשהוא מרכיב אוזניות, רוכן מעל מחשב נייד ומתפעל את רשימת ההשמעה בעמדה. מדי פעם נראה השר כשהוא מאותת לדי-ג'יי המקצועי שעמד לצדו, בזמן שהאורחים באירוע נראו נעים לעבר רחבת הריקודים.

​סקבינו צירף לסרטון את הכיתוב: "לפני רגעים, מאחורי הקלעים - שר החוץ המצוין שלנו מרקו רוביו מתקלט גם בחתונות! הנה הוא בפעולה הלילה בחתונה משפחתית. קדימה!!!!". התיעוד זכה לתהודה רבה ברשתות החברתיות, שם צוין הניגוד שבין תפקידו הדיפלומטי הבכיר לבין תפקידו המאולתר כמרקיד באירוע.

מרקו רוביו, מזכיר המדינה של הנשיא טראמפ משמש גם בכובעו השני כיועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, לאחר שהיועץ הקודם מייק וולץ פוטר על ידי טראמפ ועבר לשמש כשגריר באו"ם.