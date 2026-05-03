כיכר השבת
האיש האהוב ביותר בממשל

משעשע: מזכיר המדינה מצא תפקיד חדש - DJ מרקו רוביו | צפו בתיעוד

בנוסף לשלל התפקידים המיוחסים למזכיר המדינה מרקו רוביו, רגע משעשע נרשם אמש כאשר בכיר הממשל הראה ביצועים מרשימים כ-DJ בחתונה | צפו בתיעוד (חדשות)

רוביו מתקלט
רוביו מתקלט| צילום: צילום: דן סקבינו, הבית הלבן

סגן ראש סגל הבית הלבן פרסם תיעוד של מרקו רוביו מתפעל את עמדת המוזיקה לצד די-ג'יי מקצועי במהלך אירוע פרטי.

​סגן ראש סגל הבית הלבן, דן סקבינו, פרסם הלילה (שבת לראשון) תיעוד ברשת החברתית X שבו נראה שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כשהוא מתפקד כדי-ג'יי במהלך חתונה משפחתית.

הסרטון, שהפך לוויראלי תוך זמן קצר, מציג פן בלתי רשמי של השר הנחשב לאחת הדמויות המרכזיות והעסוקות ביותר בממשל טראמפ הנוכחי, ואולי גם המועמד העתידי לרשת את כסאו של טראמפ.

​בסרטון נראה רוביו כשהוא מרכיב אוזניות, רוכן מעל מחשב נייד ומתפעל את רשימת ההשמעה בעמדה. מדי פעם נראה השר כשהוא מאותת לדי-ג'יי המקצועי שעמד לצדו, בזמן שהאורחים באירוע נראו נעים לעבר רחבת הריקודים.

​סקבינו צירף לסרטון את הכיתוב: "לפני רגעים, מאחורי הקלעים - שר החוץ המצוין שלנו מרקו רוביו מתקלט גם בחתונות! הנה הוא בפעולה הלילה בחתונה משפחתית. קדימה!!!!". התיעוד זכה לתהודה רבה ברשתות החברתיות, שם צוין הניגוד שבין תפקידו הדיפלומטי הבכיר לבין תפקידו המאולתר כמרקיד באירוע.

מרקו רוביו, מזכיר המדינה של הנשיא טראמפ משמש גם בכובעו השני כיועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, לאחר שהיועץ הקודם מייק וולץ פוטר על ידי טראמפ ועבר לשמש כשגריר באו"ם.

הבית הלבןמרקו רוביותקליטן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר