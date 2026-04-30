כיכר השבת
"לא היינו מתפלאים"

משעשע: מזכיר המדינה עמוס התפקידים עבד על העיתונאים | צפו בתיעוד מהבית הלבן

מזכיר המדינה מרקו רוביו שעמוס גם כך בתפקידים שהטיל עליו הנשיא טראמפ, נכנס לחדר התדרוכים של הבית הלבן לאחר שהדוברת יצאה לחופשה | צפו בתיעוד המשעשע

רגע משעשע נרשם אמש בבית הלבן, כאשר מזכיר המדינה עמוס התפקידים העמיד פנים כי מונה לתפקיד דובר הבית הלבן במקומה של הדוברת קרוליין לאוויט שיצאה לחופשת לידה.

מזכיר המדינה מרקו רוביו, המחזיק ממילא בריכוז סמכויות חסר תקדים, התלוצץ אמש (רביעי) עם עיתונאים כשנכנס לחדר התדרוכים והציג עצמו כדובר הבית הלבן החדש.

המהלך הגיע על רקע חופשת הלידה של הדוברת הקבועה קרולין ליביט, ועורר משעשוע בקרב הכתבים שציינו כי לא היו מופתעים לו המינוי היה רשמי.

​מעבר להומור, רוביו אכן מתפקד כציר המרכזי ביותר בממשל מאז ינואר 2025. הוא מכהן כמזכיר המדינה ה-72, תפקיד אליו אושר ברוב מוחלט של 99 סנאטורים, ובחודש מאי האחרון אף קיבל לידיו את סמכויות ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי עם עזיבת מייקל וולץ.

​השפעתו של רוביו במועצה לביטחון לאומי הפכה אותו לאדם החזק ביותר במדיניות החוץ האמריקאית. דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, התייחסה למעמדו וציינה כי "המזכיר רוביו הוא קול מהימן בכל דיון בנושא ביטחון לאומי", תוך מתן גיבוי מלא לניהול כפל התפקידים על ידו.

​במחלקת המדינה מדגישים כי ריכוז הסמכויות נועד להבטיח יישום מהיר של מדיניות הנשיא. הדובר טומי פיגוט מסר בהקשר זה כי "המזכיר רוביו גאה להיות בצוות המיישם את מדיניות הנשיא טראמפ", בעוד רוביו עצמו ממשיך למנף את ניסיונו ארוך השנים בוועדות החוץ והמודיעין של הסנאט.

דונלד טראמפהבית הלבןמרקו רוביודוברת הבית הלבן קרולין לוויט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר