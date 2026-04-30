רגע משעשע נרשם אמש בבית הלבן, כאשר מזכיר המדינה עמוס התפקידים העמיד פנים כי מונה לתפקיד דובר הבית הלבן במקומה של הדוברת קרוליין לאוויט שיצאה לחופשת לידה.

מזכיר המדינה מרקו רוביו, המחזיק ממילא בריכוז סמכויות חסר תקדים, התלוצץ אמש (רביעי) עם עיתונאים כשנכנס לחדר התדרוכים והציג עצמו כדובר הבית הלבן החדש.

המהלך הגיע על רקע חופשת הלידה של הדוברת הקבועה קרולין ליביט, ועורר משעשוע בקרב הכתבים שציינו כי לא היו מופתעים לו המינוי היה רשמי.

​מעבר להומור, רוביו אכן מתפקד כציר המרכזי ביותר בממשל טראמפ מאז ינואר 2025. הוא מכהן כמזכיר המדינה ה-72, תפקיד אליו אושר ברוב מוחלט של 99 סנאטורים, ובחודש מאי האחרון אף קיבל לידיו את סמכויות ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי עם עזיבת מייקל וולץ.

​השפעתו של רוביו במועצה לביטחון לאומי הפכה אותו לאדם החזק ביותר במדיניות החוץ האמריקאית. דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, התייחסה למעמדו וציינה כי "המזכיר רוביו הוא קול מהימן בכל דיון בנושא ביטחון לאומי", תוך מתן גיבוי מלא לניהול כפל התפקידים על ידו.

​במחלקת המדינה מדגישים כי ריכוז הסמכויות נועד להבטיח יישום מהיר של מדיניות הנשיא. הדובר טומי פיגוט מסר בהקשר זה כי "המזכיר רוביו גאה להיות בצוות המיישם את מדיניות הנשיא טראמפ", בעוד רוביו עצמו ממשיך למנף את ניסיונו ארוך השנים בוועדות החוץ והמודיעין של הסנאט.