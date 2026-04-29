סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס סיפר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' על רגעי המהומה במהלך ארוחת כתבי הבית הלבן שנערכה בוושינגטון, לאחר שחשוד פתח בירי וניסה לפרוץ אל האולם.

ואנס אמר כי בתחילה לא הבין מה קורה סביבו: “אני באמת לא ידעתי מה קורה”. הוא תיאר כי ישב על הבמה המרכזית לצד עיתונאים ונשיא ארצות הברית כאשר לפתע נשמעו רעשים חזקים והחלה תנועה חריגה באולם.

בהמשך סיפר כי ראה אנשים מתכופפים מתחת לשולחנות, ואז איש ביטחון התקרב אליו ולחש באוזנו: "עליך לעזוב מיד את המקום".

ואנס, יחד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והגברת הראשונה מלניה טראמפ, פונו מהאולם במלון וושינגטון הילטון לאחר שהחשוד קול אלן פרץ לעבר נקודת בידוק כשהוא חמוש במספר כלי נשק.

במקום התפתח כאוס כאשר כוחות הביטחון הוזעקו והחלו לאבטח את האולם. לפי הדיווחים, סוכן של השירות החשאי נפצע במהלך האירוע לאחר שנפגע באפוד המגן שלו ופונה לקבלת טיפול רפואי.

הדיון בעניינו של קול אלן נפתח רשמית לפני יומיים, אז הוא הואשם לראשונה באופן רשמי בניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית בנוסף לעבירות החזקת נשק.