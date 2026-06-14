נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וקילל הערב (ראשון) את ראש הממשלה נתניהו בראיון בשידור חי בפוקס ניוז, ובתדרוכים שהעביר לברק רביד.

טראמפ הצהיר הערב בראיון לרשת פוקס ניוז כי "עסקה תחתם תוך שעתיים-שלוש. אמרתי לנתניהו - מה אתה עושה, לעזאזל" בעקבות הפעילות הצבאית האחרונה בדאחייה.

הנשיא התייחס בדבריו לתקיפות שביצע צה"ל ברובע הדאחייה בביירות, וציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והבהיר לו שלא לתקוף עוד את חזבאללה כדי לא לפגוע במגעים המדיניים, תוך שהוא מוסיף כי יבקש מאיראן שלא לירות לישראל. טראמפ לא חסך בביקורת קשה על התנהלותו של ראש הממשלה בוושינגטון, והכריז כי "אין לביבי שום **** שיקול דעת. אמרתי לו שאני לא מרוצה" מהמהלכים האחרונים.

​הביקורת המשיכה להדהד גם בדברים שאמר הנשיא האמריקני לעיתונאי ברק רביד, להם העניק אישור רשמי ומפורש לגבי חומרת המסרים שהועברו לירושלים.

טראמפ חזר באוזניו על הדברים ואמר כי "אין לביבי שום **** שיקול דעת - העברתי לו את המסר הזה - שאני מאוד לא מרוצה מהתקיפה בביירות" שלדבריו יצרה משבר מיותר. במקביל, הנשיא הרחיב על מורת רוחו מהחלטת הדרג המדיני בישראל לבצע את הפעולה הצבאית בלבנון, למרות היעדר פגיעות משמעותיות בצד הישראלי קודם לכן.

​טראמפ תהה בראיון "למה ביבי עשה את ההתקפה הזו? חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא חייב לעשות את ההתקפה ה**** הזו ועוד בביירות. זה הרגיז אותי מאוד".

הנשיא שחזר את הרגע שבו עודכן על המתרחש בשטח, שעה קלה לפני המועד המקורי שנקבע לחתימה הרשמית לטענתו על העסקה מול טהראן. טראמפ תיאר את ההפתעה שחש באותם רגעים ואמר כי "התקשרו אלי ואמרו לי - אדוני ישראל תוקפת בביירות - שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם. לא האמנתי שזה קורה. זה רע מאוד" להמשך התהליך.

יצוין כי איראן הדגישה עד כה כי שום עסקה לא יחתם היום.

למרות המתיחות, טראמפ הבהיר כי הוא עדיין סבור שההסכם המתגבש עם איראן טוב לישראל כיוון שהוא יבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, יאפשר לבצע ביקורים באתרים חשודים באיראן בהתרעה של 24 שעות ויחסל את מאגר האורניום המועשר של איראן באופן מוחלט.

​בסיום דבריו הבהיר הנשיא האמריקני כי למרות הזעזוע שנגרם ללוח הזמנים המקורי בעקבות המהלך הצבאי, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים באינטנסיביות כדי להביא לסיום העסקה עוד היום. טראמפ סיכם את הערכת המצב הנוכחית בוושינגטון וציין כי "היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר והתקיפה הישראלית בביירות עיכבה את זה. אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות. אבל התקיפה הישראלית זעזעה את העניינים" בצורה משמעותית.