כיכר השבת
"הסכם בעוד שעתיים"

טראמפ במתקפה חריפה על נתניהו: אין לו שום *** שיקול דעת; הכל מתעכב בגללו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קילל את ראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה בדאחייה | הנשיא אמר כי לנתניהו אין שום שיקול דעת, וכי ההסכם שהיה אמור להיחתם הבוקר יתעכב בכמה שעות בגלל נתניהו | הדברים המלאים והמדהימים של טראמפ (מדיני)

13תגובות
טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וקילל הערב (ראשון) את בראיון בשידור חי בפוקס ניוז, ובתדרוכים שהעביר לברק רביד.

הצהיר הערב בראיון לרשת פוקס ניוז כי "עסקה תחתם תוך שעתיים-שלוש. אמרתי לנתניהו - מה אתה עושה, לעזאזל" בעקבות הפעילות הצבאית האחרונה בדאחייה.

הנשיא התייחס בדבריו לתקיפות שביצע צה"ל ברובע הדאחייה בביירות, וציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והבהיר לו שלא לתקוף עוד את חזבאללה כדי לא לפגוע במגעים המדיניים, תוך שהוא מוסיף כי יבקש מ שלא לירות לישראל. טראמפ לא חסך בביקורת קשה על התנהלותו של ראש הממשלה בוושינגטון, והכריז כי "אין לביבי שום **** שיקול דעת. אמרתי לו שאני לא מרוצה" מהמהלכים האחרונים.

​הביקורת המשיכה להדהד גם בדברים שאמר הנשיא האמריקני לעיתונאי ברק רביד, להם העניק אישור רשמי ומפורש לגבי חומרת המסרים שהועברו לירושלים.

טראמפ חזר באוזניו על הדברים ואמר כי "אין לביבי שום **** שיקול דעת - העברתי לו את המסר הזה - שאני מאוד לא מרוצה מהתקיפה בביירות" שלדבריו יצרה משבר מיותר. במקביל, הנשיא הרחיב על מורת רוחו מהחלטת הדרג המדיני בישראל לבצע את הפעולה הצבאית בלבנון, למרות היעדר פגיעות משמעותיות בצד הישראלי קודם לכן.

​טראמפ תהה בראיון "למה ביבי עשה את ההתקפה הזו? חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא חייב לעשות את ההתקפה ה**** הזו ועוד בביירות. זה הרגיז אותי מאוד".

הנשיא שחזר את הרגע שבו עודכן על המתרחש בשטח, שעה קלה לפני המועד המקורי שנקבע לחתימה הרשמית לטענתו על העסקה מול טהראן. טראמפ תיאר את ההפתעה שחש באותם רגעים ואמר כי "התקשרו אלי ואמרו לי - אדוני ישראל תוקפת בביירות - שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם. לא האמנתי שזה קורה. זה רע מאוד" להמשך התהליך.

יצוין כי איראן הדגישה עד כה כי שום עסקה לא יחתם היום.

למרות המתיחות, טראמפ הבהיר כי הוא עדיין סבור שההסכם המתגבש עם איראן טוב לישראל כיוון שהוא יבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, יאפשר לבצע ביקורים באתרים חשודים באיראן בהתרעה של 24 שעות ויחסל את מאגר האורניום המועשר של איראן באופן מוחלט.

​בסיום דבריו הבהיר הנשיא האמריקני כי למרות הזעזוע שנגרם ללוח הזמנים המקורי בעקבות המהלך הצבאי, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים באינטנסיביות כדי להביא לסיום העסקה עוד היום. טראמפ סיכם את הערכת המצב הנוכחית בוושינגטון וציין כי "היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר והתקיפה הישראלית בביירות עיכבה את זה. אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות. אבל התקיפה הישראלית זעזעה את העניינים" בצורה משמעותית.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

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0 תגובות

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13
חבל שבנט לא ראש ממשלה עכשיו
עצוב
12
מה מדהים בזה?
מושקא גלבר
11
וואו, טראמפ פשוט איבד את זה בשידור חי בפוקס ניוז, איזו השתלחות מטורפת בביבי. עם כל הכבוד לעסקה שלו עם איראן, הוא לא יכול לדרוש מאיתנו לספוג ירי מהצפון ולא להגיב בדאחייה
אופיר
10
אז לפי טראמפ, חיזבאללה ירו ל'אמצע שום מקום' ולכן אסור היה להגיב... שמישהו ישלח לו מפה של הארץ, אולי הוא יגלה ש'שום מקום' זה בעצם הבית של חמותי
מוטי
9
עם ישראל מתחיל להשתחרר מהתלות בך אדון טראמפ, אנחנו שייכים לנצח - האינטרס שלך הוא לעמוד לצד העם הזה
יהודי
8
הסכם שמאפשר ביקורים באיראן בהתרעה של 24 שעות? זה מעולה, ממש כמו להודיע לאימא שלך שאתה בא לבקר מחר, כדי שיהיה לה זמן להחביא את כל הלכלוך בארון
פיני
7
מה הוא חושב לעצמו הטראמפ הזה, בא לקלל את ביבי באמצע פוקס ניוז בגלל שתקפנו בביירות? יאללה יאללה, שיקח את העסקה שלו עם האיראנים וילך לחפש מי שינענע אותו, עם ישראל לא מפחד מאף אחד
חנניה
6
השתבש הג'ינג'י . חבל כבר נאמר אל תבטחו בנדיבים..
דוס
5
השעות הקרובות הן שעות של רחמים, והרי הבטיח לנו המשורר 'לא ינום ולא יישן שומר ישראל'. לא לפחד מהאיומים של הרשעים האלה, לקחת ספר תהילים, לקרוא כמה פרקים והכל יעבור בשלום
ברק
4
לב מלכים ושרים ביד השם
שימי

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