הסכם כניעה על מלא: פרטים מזעזעים נחשפים בהסכם של טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש כי ההסכם עם טהרן ייחתם היום (ראשון), בעוד האיראנים טענו כי החתימה תתרחש "בימים הקרובים". כך או כך, מכלל הדיווחים אכן נראה כי הצדדים קרובים מאי פעם לחתימה על הסכם.

לפי דיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס', ארה"ב הסכימה להתפשר על כלל הנושאים שבמחלוקת, בעוד איראן תספק "הבטחות" שלא להשיג נשק גרעיני.

מאותו דיווח עולה כי וושינגטון תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בסך 25 מיליארד דולר ותעניק לטהראן פטורים מסנקציות הנפט כדי לאפשר לה למכור נפט ולקבל הכנסות כספיות.

הוויתורים הכלכליים הללו נקבעו במסגרת טיוטה סופית של מזכר הבנות שגובש בין המדינות. הממשל האמריקני הסכים בנוסף שלא להטיל סנקציות חדשות על איראן עד לחתימה על הסכם סופי.

נראה כי ארה"ב לא התנתה את הפשרת הכספים הללו בהגעה להסכם סופי בנושא הגרעין, כאשר עשרות מיליארדים יזרמו למשמרות המהפכה בזמן שאיראן עדיין מחזיקה במלאי אורניום פוטנציאלי לכ-11 פצצות אטום.

הפשרת הכספים תבוצע באמצעות העברות מזומן ישירות, שיתוף פעולה בין מדינות באזור וקווי אשראי פיננסיים. בכיר איראני מסר כי "טיוטה סופית של מזכר ההבנות עם ארצות הברית כיסתה מגוון נושאים, מהעבודה הגרעינית של טהראן ועד לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ופטורים של ארצות הברית על סנקציות נפט, כאשר הסכם סופי יידון ב-60 הימים שלאחר ההסכמה של שני הצדדים."

לפי הטיוטה, איראן תפתח לאלתר את מצר הורמוז לכל כלי השיט המסחריים. במקביל, ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי שהטילה על נמלים איראניים מיד עם חתימת המזכר, ותשלים את המהלך בתוך 30 יום. וושינגטון ובעלות בריתה באזור יכינו גם תוכנית כלכלית לשיקום ולפיתוח עבור איראן, אשר פרטיה יסוכמו מול טהראן במהלך חודשיים של דיונים.

בתחום הגרעין, טהראן התחייבה כי לא תייצר ולא תשיג נשק גרעיני, הבטחה שנמסרה כבר לפני כעשור לנשיא ארה"ב ברק אובמה.

עד להשגת ההסכם הסופי, איראן תנצור את המצב הנוכחי של תוכנית הגרעין שלה, ותימנע מהרחבת מתקנים או מהעשרת אורניום נוספת.

בניגוד להבטחות קודמות של טראמפ, ארצות הברית תאפשר לאיראן לדלל את מאגרי האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה על אדמתה, במסגרת מנגנונים שיידונו ב-60 הימים הבאים לקראת ההסכם המקיף.