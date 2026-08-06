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פרופסור בן 18: הסטודנט שהפך למרצה הצעיר בהיסטוריה

נתן תומאס נכנס לספר גינס כמרצה הצעיר ביותר בהיסטוריה. החל ללמד במכללה בגיל 18 ושבר שיא בן 306 שנים

ילד הפלא שהפך לפרופסור הצעיר בעולם (צילום: Guinness world records)

צעיר אמריקני שהחל את לימודיו האקדמיים כבר בגיל 10 נכנס לספר השיאים של גינס, לאחר שהפך למרצה הצעיר ביותר אי פעם במכללה. נתן תומאס, שכיום הוא בן 21, היה בן 18 ו־346 ימים כאשר החל ללמד במכללת מיאמי דייד שבפלורידה באוגוסט 2023.

בכך שבר תומאס שיא בן 306 שנים והדיח את המתמטיקאי הסקוטי קולין מקלורין, שהיה בן 19 כשמונה לפרופסור. הוא גם היה צעיר ב־16 ימים מעלייה סאבור, שהחזיקה בשיא המרצה הצעירה ביותר מאז שנת 2008.

תומאס החל ללמוד במקביל ללימודיו בבית הספר במכללת מיאמי דייד כבר בגיל 10, ובגיל 14 עבר לאוניברסיטת פלורידה הבינלאומית. עד גיל 18 כבר השלים תואר שני בהנדסת חשמל.

כיום הוא מלמד קורסים מקוונים, ובמקביל לומד לתואר במשפטים בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת מיאמי, שם הוא צפוי לסיים את לימודיו בשנת 2028. לדבריו, הוא מתכנן לעסוק בעתיד בדיני קניין רוחני, עם התמחות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה.

"ההנדסה לימדה אותי לפרק בעיות מורכבות בצורה מסודרת, והדרך הזו מלווה אותי כיום גם בלימודי המשפטים", אמר תומאס לספר השיאים של גינס.

ארה"בסרטון ויראליפלורידהסטודנטיםשיא גינס

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