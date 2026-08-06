סוס שהופרד מרוכבו במהלך מרוץ סיבולת בהרי קליפורניה חולץ במבצע מורכב, שבמהלכו הונף באוויר באמצעות מסוק והועבר למקום מבטחים.

צוות החילוץ לבעלי חיים של משרד השריף במחוז נבדה הוזעק לאחר שסוס ורוכבו נפרדו זה מזה בשעות הבוקר המוקדמות במהלך מרוץ הסיבולת "טוויס קאפ", הנמשך לאורך כ־160 קילומטרים. הרוכב אותר ללא פגע, אך הסוס נעלם, וצוותי החיפוש סרקו את האזור במשך כשעתיים ללא הצלחה.

לבסוף הצליח צוות המסוקים של משרד השריף במחוז בוט לאתר את הסוס באזור פראי וקשה לגישה ברכס גרנייט צ'יף, בגובה של כ־2,200 מטרים מעל פני הים.

אנשי צוות וטרינרי ומחלצים המתמחים בחילוץ בעלי חיים הוטסו אל הסוס, שם הוא נבדק, הורדם באופן מבוקר ונקשר למתקן הרמה ייעודי לבעלי חיים גדולים. לאחר מכן הועלה באמצעות המסוק והוטס אל מאגר המים פרנץ' מדוז, שם המתינו לו צוותי חילוץ נוספים על הקרקע.

לשמחת המחלצים, הסוס לא נפצע במהלך האירוע. לאחר החילוץ הוא הצליח לעמוד על רגליו, לצעוד בכוחות עצמו ולהיכנס לקרון שהחזיר אותו לביתו.