תגובה מהירה ונחושה של שוטרי תחנת עירון מנעה אסון קשה הבוקר (רביעי), לאחר שהתקבל דיווח על פעוט שננעל בתוך רכב סגור. השוטרים שהגיעו למקום ניפצו את חלון הרכב, כשהפעוט במצוקה ובסכנת חיים ממשית.

עם הגעתם לזירה הבחינו השוטרים בפעוט כשהוא במצוקה קשה, בעל פנים אדומות, וניכר כי הוא נמצא בסכנה. הכוחות לא חיכו ופעלו במהירות - ניפצו את חלון הרכב וחילצו את הפעוט בבטחה.

לאחר החילוץ הועבר הפעוט לבדיקה רפואית, כשמצבו טוב. האירוע מצטרף לשרשרת ארוכה של מקרים דומים המתרחשים בעיקר בחודשי הקיץ החמים, כאשר הטמפרטורה בתוך רכב סגור עולה במהירות לרמות מסכנות חיים.

כידוע, בתוך רכב סגור הטמפרטורה יכולה לטפס במהירות לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ. מחקרים הראו כי בתוך זמן לא רב הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50, 60 ואף יותר מעלות צלזיוס, בהתאם לטמפרטורה החיצונית ולקרינת השמש. לוח המחוונים, המושבים ומשטחים אחרים סופגים את קרינת השמש ומעבירים את החום לחלל הסגור, בעוד שהאוויר החם אינו מתפזר.

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קריאה דחופה להורים

משטרת ישראל שבה וקוראת לציבור ההורים והנהגים לגלות ערנות מרבית, לוודא כי הרכב ריק מכל נוסע בתום כל נסיעה, ולא להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה - אף לא לרגע אחד.

ארגוני בטיחות קוראים זה מכבר להורים ליישם מערכות מניעה, כגון הנחת חפץ אישי במושב האחורי, ספירת ילדים בעת ההגעה ליעד, או התקנת אזעקות מיוחדות במושבי בטיחות. כחלק מהפעילות למניעת התופעה, מכבי שירותי בריאות מפיצה הנחיות מצילות חיים שחשוב לכל הורה לילד מתחת לגיל שלוש לאמץ.

בין ההנחיות: לוודא שביציאה מהרכב הוא אכן ריק מנוסעים, להימנע מדיבור בנייד בעת נסיעה, להשאיר חפצים אישיים במושב האחורי כמו תיק וארנק, ולתכנן את הנסיעה מראש כולל תזכורת קבועה לפני תחילת הנסיעה ושיחה קבועה לבן הזוג בעת ההגעה.